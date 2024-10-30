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58-летняя Сальма Хайек показала фигуру в красном платье-бюстье

Актриса вышла на публику в платье, подчеркивающем фигуру

Голливудская актриса Сальма Хайек продемонстрировала фигуру в платье-бюстье. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

Сальма Хайек
Сальма ХайекИсточник: Legion-Media.ru

58-летняя Сальма Хайек появилась на церемонии вручения премии WSJ. Magazine Innovators Awards 2024, которая прошла 29 октября в Нью-Йорке. Для светского мероприятия актриса предпочла красное платье-бюстье, к которому добавила серьги и массивное кольцо. Стилисты уложили волосы знаменитости в локоны, а визажисты сделали ей макияж с черными стрелками и розовыми губами.

Среди гостей также были Пенелопа Крус, Эмили Ратаковски, Риз Уизерспун, Линда Евангелиста, Лила Мосс, Ариана Гранде, Сара Полсон, Марк Джейкобс и другие знаменитости.

Недавно возникли слухи о конфликте между Николь Кидман и Сальмой Хайек. Причиной разговоров стало видео, которое было снято на показе Balenciaga. В ролике Николь Кидман стояла рядом с Сальмой Хайек и Кэти Перри. Когда Хайек решила повернуть Кидман к камерам, чтобы сфотографироваться, та оттолкнула руку коллеги. После этого Николь подошла к Кэти Перри, поцеловала ее в щеки и попрощалась. Однако вскоре инсайдер из окружения звезд опроверг сплетни.

Накануне Сальма Хайек впечатлила фанатов съемкой на яхте.