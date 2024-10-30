50-летняя Пенелопа Крус вышла в свет в платье с глубоким декольте и разрезом

50-летняя Пенелопа Крус стала гостьей церемонии вручения премии WSJ Magazine Innovators Awards 2024, которая состоялась 29 октября в Нью-Йорке. На красной дорожке актриса позировала в серебристом макси-платье с глубоким декольте и разрезом, украшенном стразами. Артистка дополнила наряд босоножками в тон, серьгами и клатчем. Знаменитости сделали укладку с легкими локонами и макияж с темными блестящими тенями и розовыми губами.