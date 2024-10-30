50-летняя Пенелопа Крус вышла в свет в платье с глубоким декольте и разрезом

Голливудская актриса Пенелопа Крус появилась на публике в сияющем платье с глубоким декольте и разрезом. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.
50-летняя Пенелопа Крус стала гостьей церемонии вручения премии WSJ Magazine Innovators Awards 2024, которая состоялась 29 октября в Нью-Йорке. На красной дорожке актриса позировала в серебристом макси-платье с глубоким декольте и разрезом, украшенном стразами. Артистка дополнила наряд босоножками в тон, серьгами и клатчем. Знаменитости сделали укладку с легкими локонами и макияж с темными блестящими тенями и розовыми губами.
Светское мероприятие также посетили Сальма Хайек, Эмили Ратаковски, Линда Евангелиста, Риз Уизерспун, Ариана Гранде, Сара Полсон, Лила Мосс и другие знаменитости.
В начале октября Пенелопа Крус стала героиней нового выпуска журнала Elle. Она позировала в удлиненной джинсовой рубашке, декорированной золотыми пуговицами. Она расстегнула ее и показала декольте. Образ завершил пояс-цепочка на талии. Ей также сделали укладку с легкими локонами и нюдовый макияж.
Ранее сообщалось, что Пенелопа Крус показала редкое фото с Джонни Деппом. Как стало известно накануне, они снова снимутся вместе.