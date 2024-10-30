Ченнинг Татум и Зои Кравиц расстались после трех лет отношений

Актеры Ченнинг Татум и Зои Кравиц расторгли помолвку и расстались после трех лет отношений. Об этом сообщает издание People.
Несколько источников СМИ подтвердили информацию о том, что знаменитости больше не вместе. Причина расставания Ченнинга Татума и Зои Кравиц не раскрывается. Отмечается, что представители актеров не отреагировали на просьбу People прокомментировать информацию.
Летом 2021-го появились слухи о романе Ченнинга Татума с актрисой Зои Кравиц. Тогда звезд несколько раз замечали вместе. В октябре 2023 года возникли сплетни о помолвке знаменитостей. Причиной стало то, что Зои Кравиц засняли с обручальным кольцом на вечеринке модели Кендалл Дженнер. Позже инсайдеры подтвердили слухи.
В августе Зои Кравиц и Ченнинг Татум посетили концерт Тейлор Свифт в Лондоне. Голливудский актер опубликовал кадры со свидания с невестой в личном блоге. В ролике артист поцеловал свою возлюбленную в щеку, когда она танцевала под музыку. Знаменитости были одеты в наряды черного цвета.
В сентябре Ченнинг Татум выложил фото, где был запечатлен с голым торсом. На коленях актера лежала возлюбленная. Артист написал под фото, что Зои Кравиц сильно вымоталась во время работы над своим фильмом.