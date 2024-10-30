Ченнинг Татум и Зои Кравиц расстались после трех лет отношений

В августе Зои Кравиц и Ченнинг Татум посетили концерт Тейлор Свифт в Лондоне. Голливудский актер опубликовал кадры со свидания с невестой в личном блоге. В ролике артист поцеловал свою возлюбленную в щеку, когда она танцевала под музыку. Знаменитости были одеты в наряды черного цвета.