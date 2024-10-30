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В США снимут свою версию «Игры в кальмара»

Режиссер Дэвид Финчер работает над собственной историей, которая развернется во вселенной оригинального корейского проекта
Кадр из сериала «Игра в кальмара» (2 сезон)
Кадр из сериала «Игра в кальмара» (2 сезон)

Режиссер «Бойцовского клуба» и других известных картин Дэвид Финчер снимет англоязычную версию южнокорейского сериала «Игра в кальмара». Об этом сообщает портал Deadline.

По информации издания, местом действия новой версии «Игры в кальмара» станет США, а Финчер планирует не переснимать уже существующий оригинал, а расскажет другую историю, разворачивающуюся во вселенной оригинального проекта, выпущенного Netflix.

Сам стриминг-гигант пока не комментировал грядущий проект, однако инсайдеры полагают, что проект выйдет не ранее 2026 года, когда в сети должен появиться второй сезон оригинального южнокорейского проекта.

Ранее Netflix обвинили в плагиате из-за сериала «Игра в кальмара».