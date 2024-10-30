В США снимут свою версию «Игры в кальмара»

Режиссер «Бойцовского клуба» и других известных картин Дэвид Финчер снимет англоязычную версию южнокорейского сериала «Игра в кальмара». Об этом сообщает портал Deadline.
По информации издания, местом действия новой версии «Игры в кальмара» станет США, а Финчер планирует не переснимать уже существующий оригинал, а расскажет другую историю, разворачивающуюся во вселенной оригинального проекта, выпущенного Netflix.
Сам стриминг-гигант пока не комментировал грядущий проект, однако инсайдеры полагают, что проект выйдет не ранее 2026 года, когда в сети должен появиться второй сезон оригинального южнокорейского проекта.
Ранее Netflix обвинили в плагиате из-за сериала «Игра в кальмара».