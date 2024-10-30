СМИ: умерла актриса Тери Гарр

В 1983 году она была номинирована на премию «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана в комедии «Тутси» (1982). Тери Гарр сыграла в более чем 130 фильмах, среди которых роли в «Молодом Франкенштейне» (1974), а также сериалах «Звездный путь» (1966−1969), «Друзья» (1994−2004) и «Скорая помощь» (1994−2009).