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СМИ: умерла актриса Тери Гарр

По данным портала Variety, на протяжении долгого времени она боролась с рассеянным склерозом
Тери Гарр
Тери ГаррИсточник: Legion-Media.ru

НЬЮ-ЙОРК, 29 октября. /ТАСС/. Американская актриса и певица Тери Гарр умерла в Лос-Анджелесе в возрасте 79 лет. Об этом сообщил портал Variety.

На протяжении долгого времени Гарр боролась с рассеянным склерозом, уточнило издание.

В 1983 году она была номинирована на премию «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана в комедии «Тутси» (1982). Тери Гарр сыграла в более чем 130 фильмах, среди которых роли в «Молодом Франкенштейне» (1974), а также сериалах «Звездный путь» (1966−1969), «Друзья» (1994−2004) и «Скорая помощь» (1994−2009).