Леди Гага показала лицо без макияжа и фильтров: «Великолепная»

Певица Леди Гага опубликовала фото без макияжа и фильтров. Снимками она поделилась в соцсети.
38-летняя Леди Гага показала естественную красоту лица. В кадре она позировала в черной косухе из кожи, а волосы собрала в низкий пучок. В описании к посту звезда рассказала о выпуске новой песни и пожелала подписчикам счастливого Хэллоуина.
«Честно говоря, пытаюсь найти правильные слова, чтобы сказать: я была так взволнована выпуском моей новой песни, и видеть, как все монстры оживают, танцуют, исполняют, улыбаются и плачут — это такая безумная радость. Я так благодарна и переполнена вашей любовью. Продолжайте танцевать», — написала она.
Поклонники остались в восторге от нового фото, назвав певицу «великолепной» и «потрясающе красивой».
Напомним, ранее Леди Гагу обвинили в краже песни Красной Шапочки из советского фильма «Про Красную Шапочку». Одной из первых на это обратила внимание актриса и телеведущая, исполнившая в картине главную роль, Яна Поплавская.