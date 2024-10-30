Леди Гага показала лицо без макияжа и фильтров: «Великолепная»

«Честно говоря, пытаюсь найти правильные слова, чтобы сказать: я была так взволнована выпуском моей новой песни, и видеть, как все монстры оживают, танцуют, исполняют, улыбаются и плачут — это такая безумная радость. Я так благодарна и переполнена вашей любовью. Продолжайте танцевать», — написала она.