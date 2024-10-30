Олбани
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Новый сезон 2024
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Юру Борисова номинировали на американскую премию Gotham Awards 2024

Российского актера отметили за роль в романтической комедии «Анора»
Юра Борисов
Юра Борисов

Актер Юра Борисов поборется за «Лучшую роль второго плана» на премии Gotham Awards 2024, церемония награждения которой пройдет 2 декабря. Об этом сообщает Deadline.

Комиссия премии отметила работу артиста в фильме «Анора» Шона Бейкера, само драмеди будет соревноваться на премии за звание лучшего фильма. Также актриса фильма Майки Мэдисон получила номинацию в категории «Лучшая актриса», а Бейкер — «Лучший режиссер».

Фильм «Анора» получил гран-при Каннского кинофестиваля. Главную роль в картине сыграла Майки Мэдисон — звезда фильма «Однажды в… Голливуде» и пятой части «Крика», вместе с ней в фильме сыграли российские актеры Марк Эйдельштейн, Юра Борисов, Дарья Екамасова и Алексей Серебряков.

До этого сообщалось, что эксперты предсказали «Аноре» высокие шансы на получение «Оскара». Сразу несколько профессиональных ресурсов, занимающихся прогнозированием наградного сезона, называют картину главным претендентом на победу в номинации «Лучший фильм».

В российский прокат фильм Шона Бэйкера вышел 17 октября. 