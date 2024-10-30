Юру Борисова номинировали на американскую премию Gotham Awards 2024

Комиссия премии отметила работу артиста в фильме «Анора» Шона Бейкера, само драмеди будет соревноваться на премии за звание лучшего фильма. Также актриса фильма Майки Мэдисон получила номинацию в категории «Лучшая актриса», а Бейкер — «Лучший режиссер».