В Москве госпитализировали звезду «Интернов» Александра Ильина

Вокалиста российской панк-группы «План Ломоносова» и актера Александра Ильина-мл. госпитализировали в одну из московских больниц. Об этом сообщается в Telegram-канале «112».
По информации журналистов, звезде сериала «Интерны» стало плохо дома. Артист пожаловался на острую боль в нижней части живота, поэтому прибывшие врачи скорой помощи решили отвезти его в медицинское учреждение.
«[Ему] проводят ряд нужных процедур», — говорится в материале.
Авторы публикации подчеркнули, что жизни актера ничего не угрожает. Иные подробности пока не поступали.