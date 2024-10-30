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В Москве госпитализировали звезду «Интернов» Александра Ильина

«112»: актер попал в больницу с жалобами на боли в животе
Александр Ильин
Александр Ильин

Вокалиста российской панк-группы «План Ломоносова» и актера Александра Ильина-мл. госпитализировали в одну из московских больниц. Об этом сообщается в Telegram-канале «112».

По информации журналистов, звезде сериала «Интерны» стало плохо дома. Артист пожаловался на острую боль в нижней части живота, поэтому прибывшие врачи скорой помощи решили отвезти его в медицинское учреждение.

«[Ему] проводят ряд нужных процедур», — говорится в материале.

Авторы публикации подчеркнули, что жизни актера ничего не угрожает. Иные подробности пока не поступали.

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