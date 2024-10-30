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Премьеру сериала «Преступление и наказание» перенесли в третий раз

Первые серии должны были выйти онлайн 29 октября

Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» в очередной раз перенес премьеру сериала по роману Федора Достоевского «Преступление и наказание», которая должна была состояться 29 октября. Сообщение об этом появилось на странице стримингового сервиса в соцсети VK.

«Мы переносим, но не отменяем старт сериала “Преступление и наказание”. Дату назовем позже», — заявили в пресс-службе «Кинопоиска».

Представители онлайн-кинотеатра объяснили перенос моментами, которые потребовали больше времени, чем предполагали сотрудники сервиса. Команда «Кинопоиска» также выразила благодарность всей съемочной группе сериала, его актерскому составу и зрителям.

Премьеру «Преступления и наказания» ранее уже переносили дважды: изначально сериал должен был появиться на стриминге 26 октября, однако показ сначала отложили до 27 октября, а позднее — до 29 октября.

25 октября в социальных сетях «Кинопоиска» вышел вертикальный сериал общим хронометражом в семь минут, который рассказывает о том, что роман «Преступление и наказание» нашел отражение в поп-культуре и медиа по всему миру.

В экранизации «Преступления и наказания» режиссера Владимир Мирзоева классический сюжет развивается в реалиях XXI века, Родион Раскольников (Иван Янковский) — студент, изнуренный безденежьем и придумавший план.

Ранее режиссера «Преступления и наказания» попросили признать иноагентом.