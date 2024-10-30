Квентин Тарантино похвалил сиквел «Джокера»

«И я просто достаточно нигилист, чтобы наслаждаться фильмом, который не совсем работает как фильм, и похож скорее на большой, гигантский бардак. И я не нашел это интеллектуальным упражнением. Я действительно увлекся этим», — описал свои впечатления режиссер.