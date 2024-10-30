В центре истории — Сон Ги-хун, мужчина в долгах, еле сводящий концы с концами. Узнав, что бывшая жена собирается увезти их дочь в США, герой решает раздобыть денег во что бы то ни стало. Поэтому когда в метро к нему подходит человек в костюме и предлагает сыграть в игру на деньги, он соглашается. Потерпев немного, герой получает выигрыш, а заодно и приглашение принять участие в неких играх с призовым фондом в 45,6 миллиарда вон. Когда Ги-хун узнает, что это за игры, он жалеет о своем решении — но уже поздно.