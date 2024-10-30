Первый сезон кровавого антиутопического триллера об играх на выживание стал одним из самых успешных проектов Netflix за все время существования платформы. На данный момент он собрал там более 2,6 миллиона просмотров и занимает первую строчку в топ-10 среди неанглоязычных сериалов. Теперь зрителей ждет 2 сезон «Игры в кальмара» — продолжение культового шоу, которое обещает быть не менее захватывающим.
Основная информация о сериале
Сериал «Игра в кальмара» завирусился почти сразу, породив миллионы мемов в интернете. Несмотря на максимально высокий возрастной рейтинг и специфический визуальный ряд, где реки крови — лишь одна из отличительных черт, о «Кальмаре» после выхода говорили все от мала до велика. Оценили его и профессионалы: сериал получил престижные награды, в том числе за лучшую режиссуру и главную мужскую роль. В списке ниже — основные факты о мегапопулярном шоу.
Жанр: драма, триллер
Международное название: Squid Game
Количество сезонов: общее количество — 3 сезона, на данный момент отснято — 2
Количество серий: 9 (в первом сезоне)
Режиссер: Хван Дон Хек
Актеры: Ли Джон-джэ, Пак Хэ-су, Чон Хо-ен, Ен су О, Хо Сон-тхэ, Ким Чу Рен, Ли Бен-хон
Дата премьеры: 17 сентября 2021
Производитель: Netflix
Страна производства: Южная Корея
Возрастной рейтинг: 18+
Адаптация: оригинальный сценарий
Будет ли 2 сезон «Игры в кальмара»
Обычно южнокорейские дорамы обходятся одним сезоном и не подразумевают продолжения. Но в случае с «Игрой в кальмара» 2 сезон был практически неизбежен благодаря бешеной популярности сезона 1: стриминговый гигант просто не мог упустить такую возможность.
Поэтому о продолжении проекта заговорили довольно скоро, но поначалу без конкретики. Более точная информация появилась летом 2022 года, когда представители Netflix подтвердили продление сериала на 2 сезон. Позднее появилось и краткое содержание.
Кроме того, уже анонсирован и 3 сезон «Игры в кальмара». Согласно официальной информации от Netflix и режиссера сериала Хван Дон Хека, третий и последний сезон станет кульминацией яростного противостояния Сон Ги-хуна и его оппонента — жестокого и таинственного Распорядителя. Выход финала сериала запланирован на 2025 год.
Сюжет 2 сезона
Согласно синопсису второго сезона, события в новых эпизодах будут происходить 3 года спустя после того, как Игрок 456 получил свой выигрыш и вернулся домой.
Отказавшись от планов лететь в США к дочери, герой вместо этого возвращается в игру на выживание, чтобы найти тех, кто за ней стоит, и положить конец этому жестокому состязанию.
Когда выйдет 2 сезон сериала «Игра в кальмара»: дата премьеры
Новостей о дате выхода 2 сезона «Игры в кальмара» зрителям пришлось ждать довольно долго. Даже после того, как было объявлено, что продолжение точно будет, месяц и даже год релиз долго не анонсировали. Лишь в конце лета 2024 года стало известно, когда именно появится новый сезон.
На данный момент официальная дата выхода 2 сезона «Игры в кальмара» — 26 декабря 2024 года. Предположительно, в этот день появится первый эпизод. Но возможно, Netflix опубликует сразу два эпизода или даже весь сезон полностью.
Трейлер 2 сезона «Игры в кальмара»
Первый тизер-трейлер 2 сезона длительностью менее минуты был представлен зрителям в сентябре 2024 года в рамках Geeked Week. В нем появились уже знакомые зрителям персонажи, а также намек на основной сюжетный поворот.
Оказавшись лицом к лицу с Распорядителем, Ги-хун попадает обратно на Игры, где снова надевает зеленый спортивный костюм с номером 456 и оказывается среди жаждущих денег участников под надзором охранников в розовых комбинезонах. «Игра не остановится», — говорится в титрах на экране.
Вскоре появился второй тизер-трейлер, который оказался полностью посвящен таинственному Рекрутеру. Из ролика понятно, что этот персонаж продолжает заниматься своим неблагородным делом — вербовать в метро новых игроков. Кому он предложит сыграть в этот раз?
Сколько будет серий во 2 сезоне
Несмотря на то, что поклонники сериала активно гадают, сколько эпизодов будет во втором сезоне «Игры в кальмара», создатели не спешат раскрывать карты. Поэтому можно только предполагать, исходя из количества серий в первом сезоне. Там их было 9 — значит, и во втором сезоне можно ожидать плюс-минус столько же. Скорее всего, 2 сезон «Игры в кальмара» будет состоять из 8-10 эпизодов, однако точное количество можно будет узнать только после появления сериала на Netflix.
Что было в 1 сезоне сериала «Игра в кальмара»: краткий сюжет
Рассказываем, что произошло в первых 9 эпизодах мегапопулярного шоу.
В центре истории — Сон Ги-хун, мужчина в долгах, еле сводящий концы с концами. Узнав, что бывшая жена собирается увезти их дочь в США, герой решает раздобыть денег во что бы то ни стало. Поэтому когда в метро к нему подходит человек в костюме и предлагает сыграть в игру на деньги, он соглашается. Потерпев немного, герой получает выигрыш, а заодно и приглашение принять участие в неких играх с призовым фондом в 45,6 миллиарда вон. Когда Ги-хун узнает, что это за игры, он жалеет о своем решении — но уже поздно.
Герой приходит в себя в огромной комнате с 455 другими участниками, одетыми в одинаковые спортивные костюмы с порядковыми номерами. Его номер — 456. Оказывается, участники должны играть в «Зеленый свет — красный свет», «Перетягивание каната» и другие детские игры, в том числе старую корейскую игру «Кальмар» (отсюда и название шоу). Но есть нюанс: проигравшие погибают. Кровавые игры можно остановить, если за это проголосуют более половины участников. Однако призовые деньги слишком соблазнительны, и шоу продолжается. На играх Ги-хун встречает старого знакомого и заводит дружбу с некоторыми участниками — но в итоге выживет только один.
Этим счастливчиком становится наш герой. Он покидает игры и получает приз, но психологически он сломлен. Выяснив, кто был организатором игр, Ги-хун надеется, что они больше не возобновятся. Но по дороге в аэропорт он снова встречает Рекрутера, который затянул его в игру, и понимает, что это еще не конец. Тогда он отказывается от плана лететь в Америку к дочери и вместо этого решает покончить с играми навсегда.
Какие актеры появятся во 2 сезоне
Для поклонников сериала, которые ждут появления любимых актеров во 2 сезоне, есть хорошие новости: некоторые из них снова в деле. Так, исполнитель главной роли Ли Джон-джэ опять перевоплотится в Сон Ги-хуна. Также к своим ролям вернутся Ли Бен-хон (Распорядитель), Ви Ха-джун (детектив под прикрытием) и Кон Ю (Рекрутер). Ходили слухи и о возвращении полюбившейся зрителям актрисы Чон Хо-ен, хотя ее героиня погибла в 1 сезоне, однако ее участие в касте 2 сезона на данный момент официально не подтвердилось.
Зато точно известно, что появятся новые персонажи. Согласно официальной информации от Netflix, к актерскому составу «Игры в кальмара» во втором сезоне присоединятся:
Им Щи-ван («Незнакомцы из ада»)
Кан Ха-ныль («Наследники», «Алое сердце»)
Пак Кю-ен («Милый дом», «Дьявольский судья»)
Пак Сон-хун («Королева слез»)
Чо Ю-ри («Работай позже, веселись сейчас»)
Ян Дон-гын («Перемещение»)
Кан Э-щим («Плохой и сумасшедший»)
Ли Дэвид («Гипноз», «Отель «Дель Луна»»)
Ли Джин-ук («Милый дом»)
Чхве Сын Хён («Бегущий человек»)
Ро Джэ Вон («Тоже»)
Вон Джи-ан («Мое сердце бьется»)
Каких именно персонажей сыграют эти актеры, пока не сообщается, но часть из них можно увидеть в тизере ниже. Ну, а режиссерское кресло вновь займет Хван Дон Хек — создатель первого сезона и первый в истории азиатский режиссер-лауреат «Эмми».