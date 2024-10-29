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Константин Хабенский раскрыл, почему отказывался от съемок на Западе

Актер подчеркнул, что соглашался лишь на те проекты, которые «попадали ему в душу»
Константин Хабенский
Константин Хабенский

Актер Константин Хабенский признался, что его стали приглашать сниматься в Голливуде после выхода фильма «Ночной дозор» режиссера Тимура Бекмамбетова. Об этом он сообщил на подкасте «По душам» Романа Костомарова.

«Там [в Голливуде] ребята умеют считать деньги. Они смотрят, кто является кассовым актером в той или иной стране, и они очень цинично делают тебе предложение», — сообщил народный артист России.

Хабенский отметил, что соглашался сниматься только в тех западных проектах, которые «попадали ему в душу». Он подчеркнул, что были предложения, от которых он отказывался. Часто причиной отказа становилось «третьесортное представление о России» в сценарии проекта.

В сентябре Константин Хабенский стал героем первого выпуска интервью шоу Вадима Верника «Актерская студия». Он вспомнил, как играл Бабу Ягу в новогодней сказке и пугал детей на первых рядах. Тогда Хабенский решил, что его амплуа в театре — «комическая старуха», потому что «она может позволить себе все».