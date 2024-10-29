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В сети появилась фанатская теория о фильме «Джокер 2»

Кадр из фильма «Джокер: Безумие на двоих»
Кадр из фильма «Джокер: Безумие на двоих»

Пользователи cети обратили внимание на деталь сюжета второй части фильма «Джокер», которая может быть важной пасхалкой. Несколько теорий зрители выдвинули на сайте Reddit.

Дело в том, что во время судебного процесса над Артуром Флеком, тем самым Джокером, которого играет Хоакин Феникс, персонажи фильма нарочито проговаривают, что «слушается дело Нью-Йорк против Артура Флека». Такой вариант озвучки сохранился во всех языках проката. Однако в оригинале, если следовать традиции DC, место действия комиксов о Бэтмене и Джокере — вымышленный город Готэм.

Одни посчитали это обычным ляпом, другие — намеренной пасхалкой. Тем более, что сам режиссер картины Тодд Филлипс в интервью IGN подтверждал, что Нью-Йорк выбран не случайно. Некоторые фанаты «Джокера» посчитали, что в Нью-Йорк события перенеслись как отсылка к жизни и опыту самого постановщика: автор дилогии родился в нью-йоркском Бруклине.

Кроме того, некоторые усмотрели в этом намек на ирреальность происходящего, равно как и в самой форме повествования, выбранной Филлипсом во второй части — в виде мюзикла. Логика пользователей основывается на том, что раз Артур Флек становится тем самым суперзлодеем Джокером только внутри своего сознания, то и мрачный Готэм из комиксов в его голове — всего лишь привычный американскому зрителю Нью-Йорк.

Ранее стало известно, что в съемки «Джокера» вмешался Кристофер Нолан. Из-за него даже пришлось поменять концовку первого фильма.