В сети появилась фанатская теория о фильме «Джокер 2»

Кроме того, некоторые усмотрели в этом намек на ирреальность происходящего, равно как и в самой форме повествования, выбранной Филлипсом во второй части — в виде мюзикла. Логика пользователей основывается на том, что раз Артур Флек становится тем самым суперзлодеем Джокером только внутри своего сознания, то и мрачный Готэм из комиксов в его голове — всего лишь привычный американскому зрителю Нью-Йорк.