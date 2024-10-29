Похудевшая Селена Гомес вышла в свет в платье с глубоким декольте и разрезом

Певица и актриса Селена Гомес появилась на публике в платье с глубоким декольте и разрезом после похудения. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.
32-летняя Селена Гомес посетила премьеру сериала «Волшебники за пределами Вэйверли Плэйс», которая состоялась 28 октября в Лос-Анджелесе. Актриса позировала перед фотографами в алом платье с декольте и разрезом, которое было украшено пайетками. Артистка также надела туфли на каблуках в тон, кольца и серьги. Знаменитости уложили волосы и сделали макияж с черными стрелками и нюдовыми губами.
В конце сентября Селена Гомес стала гостьей премьеры фильма «Эмилия Перес», которая состоялась в рамках Нью-Йоркского кинофестиваля. Актриса появилась на красной дорожке в черном облегающем платье с декольте и бантом на спине. Певица добавила к нему босоножки на платформе в тон и бриллиантовые серьги Tiffany & Co. Визажисты сделали знаменитости макияж с черными стрелками и нюдовыми губами, а стилисты собрали волосы в гладкий пучок. Интернет-пользователи отметили, что Селена Гомес очень похудела.
Ранее Селену Гомес раскритиковали за помощь бездомному.