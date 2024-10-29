Киану Ривза засняли на свидании с возлюбленной

Киану Ривз начал свою актерскую карьеру в возрасте девяти лет, появившись в театральной постановке мюзикла «Чертовы янки». В 1984-м он дебютировал в кино. В фильмографии актера более 110 ролей. Он снялся в таких проектах, как «Матрица», «Адвокат дьявола», «Константин: Повелитель тьмы», «На гребне волны», «Джон Уик». В 2005 году Киану Ривз получил звезду на голливудской «Аллее славы».