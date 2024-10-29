Киану Ривза засняли на свидании с возлюбленной

Голливудский актер Киану Ривз и его возлюбленная, художница Александра Грант, были замечены на свидании 26 октября в Лондоне. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.
Папарацци подловили влюбленных, когда те выходили из ресторана Cipriani London. 60-летний Киану Ривз появился на публике в белой футболке, темном брючном костюме, красном шарфе и коричневых ботинках на шнуровке. Александра Грант предпочла для ужина с актером черное платье, пальто с цветочной вышивкой, плотные колготки и ботинки. Художница сделала укладку и макияж в нюдовых тонах.
Весной пара появилась на гала-концерте MOCA в Нью-Йорке. Актер был одет в серую рубашку, темно-синий пиджак, брюки, коричневые ботинки и шарф. Художница выбрала для закрытого мероприятия лазурное платье-макси с вырезами по бокам, которое подчеркнуло ее фигуру. Влюбленные не скрывали чувств на публике. Актер и художница поцеловались на глазах у общественности.
Киану Ривз начал свою актерскую карьеру в возрасте девяти лет, появившись в театральной постановке мюзикла «Чертовы янки». В 1984-м он дебютировал в кино. В фильмографии актера более 110 ролей. Он снялся в таких проектах, как «Матрица», «Адвокат дьявола», «Константин: Повелитель тьмы», «На гребне волны», «Джон Уик». В 2005 году Киану Ривз получил звезду на голливудской «Аллее славы».
Ранее Киану Ривз едва не разбился на автогонках.