Актеру из «Триггера» вынесли приговор за хранение наркотиков

17 января артиста задержали сотрудники ГИБДД, когда он ехал в такси. У артиста во время досмотра изъяли пакетик «из-под резинки трусов». Актер объяснял в полиции, что нашел пакет на улице и принял за отраву для собак. Только позже он узнал, что внутри наркотики, но не стал от них избавляться. В отношении актера возбудили уголовное дело по статье о незаконном хранении наркотиков без цели сбыта.