Диана Пожарская показала поклонникам свою сестру

Актриса замужем за коллегой Иваном Янковским. Пара скрывала отношения, хотя слухи об их романе появились еще в 2020 году, но артисты отказывались от комментариев. Они втайне расписались 17 февраля 2021 года, а рассказали об этом поклонникам только спустя год. В годовщину свадьбы супруги опубликовали в соцсетях фото с обручальными кольцами и поздравили друг друга с праздником.