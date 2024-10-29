Актриса Диана Пожарская показала поклонникам свою сестру. Она опубликовала в соцсетях редкие фото с Аленой в день ее 30-летия.
«С днем твоего рождения! Аленка — моя сестренка. Я люблю тебя», — написала артистка.
Звезда жила с семьей в городе Волжский. После окончания школы Пожарская переехала в Москву, поступив во ВГИК на актерский факультет. Популярность артистке принесла роль горничной Дарьи Канаевой в сериале «Отель Элеон».
Актриса замужем за коллегой Иваном Янковским. Пара скрывала отношения, хотя слухи об их романе появились еще в 2020 году, но артисты отказывались от комментариев. Они втайне расписались 17 февраля 2021 года, а рассказали об этом поклонникам только спустя год. В годовщину свадьбы супруги опубликовали в соцсетях фото с обручальными кольцами и поздравили друг друга с праздником.
Пара растит трехлетнего сына. Супруги назвали ребенка в честь его прадедушки народного артиста СССР Олега Янковского. Актер признавался — мальчик очень похож на знаменитого родственника, поэтому он верит, что произошла «некая реинкарнация». Однако Иван Янковский не собирается заставлять сына продолжать семейную династию и готов принять любой его выбор профессии.
Ранее Диана Пожарская показала новое фото с трехлетним сыном.