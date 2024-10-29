Анджелина Джоли призналась, что чувствует себя одинокой

Анджелина Джоли недавно презентовала фильм «Мария» на AFI Fest в Лос-Анджелесе. Представляя картину, актриса призналась, что у нее много общего с главной героиней — оперной певицей Марией Каллас, которую она сыграла. Джоли отметила, что тоже чувствует себя одинокой и отличается трудолюбием.
«Я не хочу говорить об этом слишком много, потому что это очень личное, но определенно есть чувство одиночества и трудовая этика, которые нас объединяют. Я, может, и многое умею, но я очень трудолюбива, верно? Я несовершенный человек, но я очень много работаю, и она тоже», — отметила звезда.
Она добавила, что так же, как и Мария Каллас, очень требовательна к себе и чувствует обязанности перед своим зрителем.
Напомним, в фильме «Мария» режиссера Пабло Ларраина Анжелина Джоли сыграла оперную диву Марию Каллас, которая к концу своей карьеры лишилась голоса и почти не выходила из своей квартиры в Париже.
Ради этой роли актрисе пришлось профессионально заниматься вокалом на протяжении семи месяцев. Долгое время она работала с оперными певцами над своим дыханием и движениями.
«Все знают, я очень сильно нервничала. Я тренировалась почти семь месяцев, потому что, когда ты работаешь с Пабло Ларраином, ты не можешь ничего делать наполовину», — говорила звезда.