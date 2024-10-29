Анджелина Джоли призналась, что чувствует себя одинокой

«Я не хочу говорить об этом слишком много, потому что это очень личное, но определенно есть чувство одиночества и трудовая этика, которые нас объединяют. Я, может, и многое умею, но я очень трудолюбива, верно? Я несовершенный человек, но я очень много работаю, и она тоже», — отметила звезда.