Джонни Депп заявил, что простил прошлых обидчиков

«Честно говоря, я могу сидеть здесь прямо сейчас и думать обо всех этих неприятностях, о том, как все были против меня: да-да, он вне игры… Но это все бесконечная чепуха. Я все это помню. Я все это пережил. Что-то из этого было не самым прекрасным временем. Что-то было веселым. Что-то было безумным. Дело в том, что это просто было, и это просто есть», — отметил Депп.