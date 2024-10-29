Джонни Депп заявил, что простил прошлых обидчиков

Джонни Депп недавно признался, что старается не зацикливаться на прошлых неудачах и проблемах, в том числе и на громком скандале с бывшей женой Эмбер Херд. Вместо этого голливудский актер принимает пережитое как необходимый опыт.
«Честно говоря, я могу сидеть здесь прямо сейчас и думать обо всех этих неприятностях, о том, как все были против меня: да-да, он вне игры… Но это все бесконечная чепуха. Я все это помню. Я все это пережил. Что-то из этого было не самым прекрасным временем. Что-то было веселым. Что-то было безумным. Дело в том, что это просто было, и это просто есть», — отметил Депп.
Исполнитель роли Джека Воробья во франшизе «Пираты Карибского моря» признался, что такие истории всегда чему-то учат, поэтому нет смысла из-за этого переживать или на кого-то обижаться. Актер отметил, что не хочет нести на себе груз злости и ненависти.
«Поэтому я ни к кому не испытываю неприязни. У меня нет этого огромного запаса ненависти, потому что ненависть требует заботы. Зачем тащить этот груз?» — подытожил актер.
Джонни Депп прожил в браке с актрисой Эмбер Херд полтора года. В 2016 году она подала на развод и обвинила голливудскую звезду в домашнем насилии.
Разбирательства длились несколько лет. Из-за громкого дела Депп лишился работы в кино, а многие компании и бренды расторгли с ним контракты.
В 2022 году суд признал актера невиновным, а Херд обвинил в клевете и обязал ее выплатить бывшему мужу один миллион долларов в качестве компенсации. Депп пожертвовал их на благотворительность.