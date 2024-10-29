68-летняя Наталья Андрейченко рассказала, как поддерживает себя в форме

Наталья Андрейченко призналась, что внимательно следит за своим здоровьем и красотой. Чтобы держать себя в форме, она устраивает себе детокс с помощью фруктово-овощных соков, а еще отказывается от мяса и жиров.
«Я скажу, что поистине помогает хорошо себя чувствовать, отпустить всякие бяки из себя, — выйти на соковое очищение. Можно на три дня, можно на один день. Я выхожу на три недели», — рассказала актриса в шоу «Звезды сошлись».
После этого она чувствует себя энергичной, подвижной и здоровой. Звезда картины «Мэри Поппинс, до свидания» отметила, что также пьет три литра воды в сутки — утром, в середине дня и ближе к вечеру.
Актриса рассказала, что оздоравливается под руководством врача-гомеопата и натуропата. Однако приглашенные в студию программы врачи отметили, что перед такими процедурами необходимо пройти обследование, проконсультироваться с медиками и сдать определенные анализы.
«Прежде чем приступать к детоксу соками, нужно обратиться к специалисту, врачу, и провести чекап своего организма. У такого детокса есть большое количество противопоказаний», — объяснил врач-терапевт Алексей Евдошенко.
Ранее Наталья Андрейченко порассуждала о женственном стиле и отметила, что представительницам прекрасного пола нужно чаще носить платья.