Звезда «Ворониных» на один день отказалась от соцсетей

Екатерина Волкова в личном блоге рассказала, как прошли ее выходные. Звезда «Ворониных» призналась, что позволила себе отдохнуть от всего и пропасть «со всех радаров» ради общения с семьей.
«Вчера я сделала такое, за что мне сегодня даже и не стыдно. Пропала со всех радаров и провела время с собой и с семьей. А теперь возвращаюсь в роль Дарины Ивановой и спрашиваю вас: “А выходные-то вообще были? Как так-то?!” Что вы делали?» — поинтересовалась актриса.
На размещенных снимках она запечатлена в ярко-красном наряде с оголенными плечами. Волкова сделала стильную укладку и яркий макияж с акцентом на глаза.
Поклонники сделали ей много комплиментов и отметили, что она имеет право на отдых и свободное время, чтобы провести его с родными. По мнению подписчиков, актрисе не должно быть за это стыдно.
Напомним, сейчас Екатерина Волкова задействована в съемках второй части сериала «СуперИвановы». В проекте актриса играет Дарину Иванову, которая обладает суперспособностью — она может видеть людей насквозь.