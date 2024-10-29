Звезда «Ворониных» на один день отказалась от соцсетей

«Вчера я сделала такое, за что мне сегодня даже и не стыдно. Пропала со всех радаров и провела время с собой и с семьей. А теперь возвращаюсь в роль Дарины Ивановой и спрашиваю вас: “А выходные-то вообще были? Как так-то?!” Что вы делали?» — поинтересовалась актриса.