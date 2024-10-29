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Звезда «Ворониных» на один день отказалась от соцсетей

Екатерина Волкова призналась, что решила провести время с семьей

Екатерина Волкова в личном блоге рассказала, как прошли ее выходные. Звезда «Ворониных» призналась, что позволила себе отдохнуть от всего и пропасть «со всех радаров» ради общения с семьей.

«Вчера я сделала такое, за что мне сегодня даже и не стыдно. Пропала со всех радаров и провела время с собой и с семьей. А теперь возвращаюсь в роль Дарины Ивановой и спрашиваю вас: “А выходные-то вообще были? Как так-то?!” Что вы делали?» — поинтересовалась актриса.

На размещенных снимках она запечатлена в ярко-красном наряде с оголенными плечами. Волкова сделала стильную укладку и яркий макияж с акцентом на глаза.

Поклонники сделали ей много комплиментов и отметили, что она имеет право на отдых и свободное время, чтобы провести его с родными. По мнению подписчиков, актрисе не должно быть за это стыдно.

Напомним, сейчас Екатерина Волкова задействована в съемках второй части сериала «СуперИвановы». В проекте актриса играет Дарину Иванову, которая обладает суперспособностью — она может видеть людей насквозь.