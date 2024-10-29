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Дженнифер Энистон показала архивные кадры с Мэттью Перри со съемок

Актриса почтила память коллеги и друга, который трагически ушел из жизни год назад

Дженнифер Энистон в личном блоге опубликовала архивные фото со своим коллегой и другом Мэттью Перри. Кадры были сделаны на съемочной площадке сериала «Друзья», в котором играли актеры.

На снимках Энистон и Перри обнимались, улыбались и выглядели очень счастливыми. Звезда почтила память Перри, который умер 28 октября 2023 года.

«Один год», — лаконично подписала кадры Энистон.

Поклонники поблагодарили актрису за то, что она всегда поддерживала своего друга и что она хранит память о нем. Фанаты сериала «Друзья» признались, что никогда не забудут актера и те эмоции, которые он им подарил, сыграв в проекте.

Напомним, Мэттью Перри умер в своем доме в Лос-Анджелесе. Его обнаружили мертвым в джакузи.

Специалисты заключили, что основной причиной смерти актера стало «острое воздействие кетамина». В середине августа этого года были задержаны несколько человек, которые обвиняются в причастности к распространению кетамина.

Главными подозреваемыми стали личный помощник актера Кеннет Ивамас, а также врач Сальвадор Пласченсия, который научил Перри делать инъекции кетамина. Именно из-за передозировки артист скончался.