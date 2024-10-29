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Блейк Лайвли появилась на публике в облегающем платье с разрезом

Актриса посетила модную премию

Голливудская актриса Блейк Лайвли появилась на публике в облегающем платье с разрезом. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

Блейк Лайвли
Блейк ЛайвлиИсточник: Legion-Media.ru

37-летняя Блейк Лайвли стала гостьей премии CFDA Fashion Awards 2024, которая прошла 28 октября в Нью-Йорке. Актриса вышла на красную дорожку в белом наряде. Она позировала в облегающем платье с разрезом, поверх которого накинула жакет. Знаменитость также надела блестящие туфли на каблуках, колье с бриллиантом, кольца, браслет и серьги. Стилисты уложили волосы артистки в локоны, а визажисты сделали ей макияж в нюдовых тонах.

Напомним, что Блейк Лайвли воспитывает четверых детей совместно со своим супругом Райаном Рейнольдсом — 9-летнюю Джеймс, 8-летнюю Инес, 5-летнюю Бетти и сына Олина, который появился на свет в 2023 году.

Ранее стало известно, что Блейк Лайвли вновь оказалась в центре скандала. Актриса оскорбила чувства беременных в одном из своих интервью.