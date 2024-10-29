Блейк Лайвли появилась на публике в облегающем платье с разрезом

37-летняя Блейк Лайвли стала гостьей премии CFDA Fashion Awards 2024, которая прошла 28 октября в Нью-Йорке. Актриса вышла на красную дорожку в белом наряде. Она позировала в облегающем платье с разрезом, поверх которого накинула жакет. Знаменитость также надела блестящие туфли на каблуках, колье с бриллиантом, кольца, браслет и серьги. Стилисты уложили волосы артистки в локоны, а визажисты сделали ей макияж в нюдовых тонах.