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Анджелина Джоли рассказала, почему никто из ее детей не станет актером

Актриса заявила, что ее дети слишком застенчивые
Анджелина Джоли с детьми
Анджелина Джоли с детьмиИсточник: Legion-Media.ru

Голливудская актриса Анджелина Джоли заявила, что никто из ее детей не захочет стать артистом. Слова знаменитости приводит издание E! News.

На премьере фильма «Мария» в Лос-Анджелесе один из журналистов поинтересовался, собираются ли дети Анджелины Джоли пойти по ее стопам. Актриса ответила отрицательно.

«Нет, я думаю, что они очень застенчивые, очень непубличные люди. Они хотели бы приватности», — сказала артистка.

У Анджелины Джоли шестеро детей: сыновья Мэддокс Шиван, Пакс Тьен и Нокс Леон и дочери Захара Марли, Шайло Нувель и Вивьен Маршелин. Все изначально носили фамилию Джоли-Питт, хотя лишь трое — Шайло, Нокс и Вивьен — являются биологическими детьми Анджелины и Брэда Питта. 19 сентября 2016 года Джоли подала документы на развод, но он был официально завершен лишь в 2019-м. Сейчас бывшие супруги делят имущество.

Ранее стало известно, что дочь Джоли и Питта официально отказалась от фамилии отца.