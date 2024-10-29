Анджелина Джоли рассказала, почему никто из ее детей не станет актером

Голливудская актриса Анджелина Джоли заявила, что никто из ее детей не захочет стать артистом. Слова знаменитости приводит издание E! News.
На премьере фильма «Мария» в Лос-Анджелесе один из журналистов поинтересовался, собираются ли дети Анджелины Джоли пойти по ее стопам. Актриса ответила отрицательно.
«Нет, я думаю, что они очень застенчивые, очень непубличные люди. Они хотели бы приватности», — сказала артистка.
У Анджелины Джоли шестеро детей: сыновья Мэддокс Шиван, Пакс Тьен и Нокс Леон и дочери Захара Марли, Шайло Нувель и Вивьен Маршелин. Все изначально носили фамилию Джоли-Питт, хотя лишь трое — Шайло, Нокс и Вивьен — являются биологическими детьми Анджелины и Брэда Питта. 19 сентября 2016 года Джоли подала документы на развод, но он был официально завершен лишь в 2019-м. Сейчас бывшие супруги делят имущество.
Ранее стало известно, что дочь Джоли и Питта официально отказалась от фамилии отца.