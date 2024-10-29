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Энн Хэтэуэй снялась для Vogue в провокационном образе

Актриса позировала для фотосессии, оголив грудь

Американская актриса Энн Хэтэуэй снялась в откровенном образе для французской версии журнала Vogue. Соответствующая публикация появилась на странице глянцевого издания в соцсети.

На размещенном черно-белом снимке 41-летняя звезда «Материнского инстинкта» запечатлена позирующей на крыше высотного дома. Так, она предстала перед камерой в костюме, верх которого оформлен частично оголяющим грудь V-образным декольте до пупка.

Кроме того, известно, что за время съемки знаменитость примерила кремовое платье длины мини, а также показала фигуру в джинсовой куртке и прозрачной юбке, сквозь ткань которой просвечивали трусы.

Ранее Энн Хэтэуэй поделилась фото с белыми волосами и страшным гримом.