Олбани
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Новый сезон 2024
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Кустурица назвал отличие голливудских фильмов от советских

Режиссер заявил, что в голливудских фильмах нет души
Эмир Кустурица
Эмир КустурицаИсточник: Алексей Молчановский

Сербский режиссер Эмир Кустурица назвал главное отличие голливудских фильмов от советских. О кинематографе он поговорил на канале «Россия 24».

По его словам, важно, чтобы русское кино не имитировало Голливуд.

«Надо делать много русских фильмов, но никогда не забывать, что в Голливуде нет хороших фильмов. У них есть хорошая динамика и технология этих фильмов, но души там нет», — заявил он.

Советское кино, на взгляд Кустурицы, было «очень сильным», и сейчас России стоит вернуться к своим корням.

Накануне Эмир Кустурица поделился мнением, что конфликт на Украине обусловлен необходимостью обогащения некоторых людей.

«Эта война уже продана, но я задаюсь вопросом, кто выставил такую высокую цену?» — отметил Кустурица.

Ранее стало известно, что Эмир Кустурица экранизирует повесть Льва Толстого «Казаки».