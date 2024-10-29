Кристен Стюарт появилась на премии в откровенном наряде

34-летняя звезда фильма «Сумерки» вышла на ковровую дорожку в клетчатом брючном костюме и остроносых лодочках. При этом она расстегнула жакет, выставив напоказ нижнее белье черного цвета. Образ завершал макияж в стиле smoky eyes и небрежная укладка.