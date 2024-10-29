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Кристен Стюарт появилась на премии в откровенном наряде

Актриса вышла в свет с бельем напоказ

Американская актриса Кристен Стюарт появилась на премии InStyle Imagemaker Awards в откровенном наряде. Снимки с мероприятия опубликованы на сайте издания InStyle.

34-летняя звезда фильма «Сумерки» вышла на ковровую дорожку в клетчатом брючном костюме и остроносых лодочках. При этом она расстегнула жакет, выставив напоказ нижнее белье черного цвета. Образ завершал макияж в стиле smoky eyes и небрежная укладка.

Премия InStyle Imagemaker Awards чествует самых модных представителей творческой индустрии. На этот раз, помимо Стюарт, лауреатами стали Камилла Кабельо, Эли Вонг, Лана Дель Рей и другие знаменитости.

Ранее Кристен Стюарт раскритиковала фильмы про сильных женщин.