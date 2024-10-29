56-летнюю звезду «Секретных материалов» сняли в бикини на отдыхе

56-летнюю звезду «Секретных материалов» сняли на пляже и в море в Тулуме, Мексика. Она предстала на полученных кадрах в черном бикини, которое включало в себя топ-бандо и стринги с завязками на бедрах и подчеркивало ее стройную фигуру.