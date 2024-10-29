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56-летнюю звезду «Секретных материалов» сняли в бикини на отдыхе

Актрису Джиллиан Андерсон увидели в купальнике на отдыхе в Мексике

Американо-британская актриса театра, кино и телевидения Джиллиан Андерсон надела купальник на отдыхе и попала в объектив папарацци. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

Джиллиан Андерсон
Джиллиан АндерсонИсточник: Legion-Media.ru

56-летнюю звезду «Секретных материалов» сняли на пляже и в море в Тулуме, Мексика. Она предстала на полученных кадрах в черном бикини, которое включало в себя топ-бандо и стринги с завязками на бедрах и подчеркивало ее стройную фигуру.

В то же время знаменитость уложила волосы в небрежный высокий пучок и надела на руки браслеты и кольца. Кроме того, она держала в руках маску для подводного плавания.

Ранее Джиллиан Андерсон призналась в главной зависимости.