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Джонни Депп впервые после «отмены» снимется в голливудском фильме

Актер воссоединится на площадке с Пенелопой Крус
Джонни Депп
Джонни ДеппИсточник: Legion-Media.ru

Актер Джонни Депп впервые после своей «отмены» снимется в голливудском фильме. Об этом сообщает Hollywood Reporter.

Депп получил одну из главных ролей в боевике Day Drinker («Пьяница»), его партнершей по картине станет Пенелопа Крус.

По сюжету нового фильма Марка Уэбба («500 дней лета», «Новый Человек-паук»), барменша круизного лайнера и пьяный посетитель бара оказываются втянутыми в криминальную историю.

«Пьяница» станет четвертой совместной работой Крус и Деппа, впервые снявшихся вместе в 2001 году в «Кокаине».

После скандального развода с актрисой Эмбер Херд, обвинявшей его в насилии, Деппу практически перестали предлагать роли в крупных проектах. С 2018 года он лишился ролей во франшизах «Пираты Карибского моря» и «Фантастические твари».

В июне 2022 года суд присяжных признал Эмбер Херд виновной по делу о клевете в отношении бывшего мужа и обязал ее выплатить актеру $15 млн в качестве компенсации. Позже юристы сторон договорились сократить сумму до $1 млн. Сам Джонни Депп отметил, что не собирался «разорять бывшую жену, а лишь хотел вернуть свое доброе имя и восстановить репутацию».

После этого он снялся во французской костюмной драме «Жанна Дюбарри» и в главной роли в картине собственной режиссуры «Моди: На крыльях безумия» про художника Модильяни.

Накануне Пенелопа Крус показала редкое фото с Джонни Деппом.