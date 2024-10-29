Джонни Депп впервые после «отмены» снимется в голливудском фильме

В июне 2022 года суд присяжных признал Эмбер Херд виновной по делу о клевете в отношении бывшего мужа и обязал ее выплатить актеру $15 млн в качестве компенсации. Позже юристы сторон договорились сократить сумму до $1 млн. Сам Джонни Депп отметил, что не собирался «разорять бывшую жену, а лишь хотел вернуть свое доброе имя и восстановить репутацию».