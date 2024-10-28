Актриса и певица Екатерина Гусева показала свою дочь-подростка, которая пришла к ней на работу. Звезда опубликовала в личном блоге фото 14-летней Анны, снятое на сцене Московского театра оперетты.
«Попрыгунья-стрекоза моя», — отметила артистка.
Знаменитость рассказывала, что дочь учится в музыкальной школе на хоровом отделении и иногда подпевает на клиросе. В 2021 году Анна начала заниматься колокольным звоном, и через полгода ей уже доверяли звонить к службе. А также девочка выступает вместе с матерью на одной сцене. Гусева отмечала, что гордится дочерью и поддерживает ее желание стать артисткой.
У актрисы также есть 25-летний сын. Алексей Абашкин пошел по стопам своего отца — в 2021 году он окончил МГИМО и начал заниматься бизнесом.
Актриса в 1996 году вышла замуж за предпринимателя Владимира Абашкина, который несколько лет добивался ее расположения. Актриса признавалась журналистам, что не спешила отвечать на ухаживания и вступать в серьезные отношения, поэтому благодарна супругу за настойчивость.