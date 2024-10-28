Екатерина Гусева показала свою дочь-подростка

Знаменитость рассказывала, что дочь учится в музыкальной школе на хоровом отделении и иногда подпевает на клиросе. В 2021 году Анна начала заниматься колокольным звоном, и через полгода ей уже доверяли звонить к службе. А также девочка выступает вместе с матерью на одной сцене. Гусева отмечала, что гордится дочерью и поддерживает ее желание стать артисткой.