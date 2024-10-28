Умер сыгравший в «Глухаре» Юрий Пономаренко

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Актер Юрий Пономаренко, сыгравший роль оперативника в сериале «Глухарь», найден мертвым в своей квартире на юго-востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщили в медицинских службах.
«В квартире на Высоковольтном проезде найден мертвым актер Юрий Пономаренко. По предварительной информации, смерть наступила после того, как мужчина упал, ударился головой и потерял много крови», — сказал собеседник агентства.
По его словам, следов криминала не наблюдается, обстановка в квартире не нарушена.
Пономаренко было 49 лет. Он окончил Екатеринбургский театральный институт, с 1997 года работал в театре Романа Виктюка. Фильмография насчитывает 62 работы. Снимался в сериалах «Глухарь», «Склифосовский», «Грымза», «Жена полицейского» и других.