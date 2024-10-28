Умер сыгравший в «Глухаре» Юрий Пономаренко

Пономаренко было 49 лет. Он окончил Екатеринбургский театральный институт, с 1997 года работал в театре Романа Виктюка. Фильмография насчитывает 62 работы. Снимался в сериалах «Глухарь», «Склифосовский», «Грымза», «Жена полицейского» и других.