Сальма Хайек впечатлила фанатов съемкой на яхте

Актриса Сальма Хайек впечатлила поклонников съемкой в бикини. Звезда позировала на яхте на фоне заката и поделилась кадрами в личном блоге.
«Восхитительное фото», «Потрясающая женщина», «О боже, какая ты красивая», «Вау, какой ракурс», «Королева», «Богиня», «Одна из самых красивых женщин мира», «Вау, роскошная», «Дива», «Как ты прекрасна», «Словно картина», «Невероятная женщина», — отреагировали пользователи соцсетей.
Звезда состоит в браке с бизнесменом Франсуа-Анри Пино, который возглавляет компанию PPR. В 2007 году актриса официально объявила о помолвке с ним, через полгода родила первенца, дочь Валентину, а спустя несколько месяцев после этого события сообщила о расставании с возлюбленным. Однако паре удалось уладить все конфликты и сохранить семью. Они официально расписались в 2009 году в День Святого Валентина на гражданской церемонии в мэрии шестого округа Парижа, а позже отпраздновали свадьбу в Венеции.
Актриса заявляла, что муж по-прежнему ею восхищается, и это придает дополнительную уверенность. По словам Хайек, она тоже гордится собой и не собирается грустить из-за возраста.
Ранее Сальма Хайек опубликовала фото с дублершей по фильму «От заката до рассвета».