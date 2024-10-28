Внучка Алисы Фрейндлих призналась, что улетает в Италию

Внучка актрисы Алисы Фрейндлих призналась в личном блоге, что получила шенгенскую визу. Анна Мышинская вместе с мужем запланировала поездку в Италию.
«Я даже не помню, когда последний раз так радовалась, как ребенок. Поздравьте нас! Италия, жди. Больше 10 лет разлуки, и я снова с тобой! Несколько лет я уговаривала Лешу на эту поездку, потом дети, сложности с визой… и сейчас, когда итальянскую визу практически не дают, мы решаемся на эту авантюру. Отличный подарок на нашу 10-летнюю годовщину отношений», — рассказала продюсер.
Внучка звезды «Служебного романа» в 2017 году вышла замуж за актера Алексея Мышинского. Влюбленные приняли решение пожениться за пару лет до официального бракосочетания, они хотели сами накопить на свадьбу, а потому откладывали торжество и церемонию. Фрейндлих говорила журналистам, что довольна выбором Анны и считает ее супруга достойным человеком. У пары двое детей: дочь София и сын Юрий. Продюсер отмечала, что бабушка помогает воспитывать своих правнуков и нянчится с ними, чтобы дать возможность ей отдохнуть.
Ранее внучка Алисы Фрейндлих опубликовала редкое фото с бабушкой и матерью.