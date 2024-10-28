Внучка Алисы Фрейндлих призналась, что улетает в Италию

«Я даже не помню, когда последний раз так радовалась, как ребенок. Поздравьте нас! Италия, жди. Больше 10 лет разлуки, и я снова с тобой! Несколько лет я уговаривала Лешу на эту поездку, потом дети, сложности с визой… и сейчас, когда итальянскую визу практически не дают, мы решаемся на эту авантюру. Отличный подарок на нашу 10-летнюю годовщину отношений», — рассказала продюсер.