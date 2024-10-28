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Особняк Мэттью Перри, где он скончался, продан за 8,5 миллиона долларов

Новая хозяйка будет использовать коттедж в качестве дома для отдыха
Мэттью Перри
Мэттью ПерриИсточник: Legion-Media.ru

У особняка Мэттью Перри в Лос-Анджелесе появился новый владелец. Бывшая резиденция покойного актера сериала «Друзья», найденного мертвым в джакузи 28 октября 2023 года, была куплена кинопродюсером Анитой Верма-Лаллиан за 8,55 миллиона долларов. Об этом сообщает Los Angeles Times.

Женщина будет использовать недвижимость площадью 3500 квадратных футов, которую Перри приобрел в 2020 году за 6 миллионов долларов, в качестве дома для отдыха.

Напомним, по данным Управления судебно-медицинской экспертизы округа Лос-Анджелес, Мэттью умер в возрасте 54 лет из-за «острого воздействия кетамина». Его смерть была определена как несчастный случай. В отчете о вскрытии также указаны: утопление, ишемическая болезнь сердца и прием опиоида бупренорфина, способствовавшего кончине актера.

Позже полицейские установили подозреваемых в причастности к незаконной поставке Перри наркотиков. Врач Мэттью Перри признал вину в деле о кончине звезды «Друзей».