Особняк Мэттью Перри, где он скончался, продан за 8,5 миллиона долларов

Напомним, по данным Управления судебно-медицинской экспертизы округа Лос-Анджелес, Мэттью умер в возрасте 54 лет из-за «острого воздействия кетамина». Его смерть была определена как несчастный случай. В отчете о вскрытии также указаны: утопление, ишемическая болезнь сердца и прием опиоида бупренорфина, способствовавшего кончине актера.