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Тимоти Шаламе посетил конкурс собственных двойников

Актер пришел на конкурс собственных двойников, который разогнала полиция
Тимоти Шаламе на съемках фильма «Совершенный незнакомец»
Тимоти Шаламе на съемках фильма «Совершенный незнакомец»

Несанкционированный конкурс двойников актера Тимоти Шаламе в Нью-Йорке разогнала полиция. Сам актер также посетил мероприятие. Об этом сообщает издание The Guardian.

Изначально сходку фанатов звезды фильмов «Дюна» и «Вонка» организовал блогер Энтони По, который пообещал обладателю самого похожего на оригинал образа денежное вознаграждение в размере 50 долларов. Однако пришедших на конкурс двойников оказалось так много, что сам Тимоти Шаламе, который решил заскочить на встречу поклонников, узнав о ней в социальных сетях, затерялся в толпе.

В какой-то момент у администрации Вашингтон-сквер появились вопросы к массовости мероприятия, и в дело вмешалась полиция, быстро разогнав всех двойников Тимоти и даже задержав одного участника. Позже компания собралась в другом месте, где наконец смогла подвести итоги конкурса: победу одержал молодой человек по имени Майлз Митчелл в знаменитом костюме Вилли Вонки. Присутствовал ли на вручении приза сам Шаламе, не сообщается.