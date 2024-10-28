Тимоти Шаламе посетил конкурс собственных двойников

В какой-то момент у администрации Вашингтон-сквер появились вопросы к массовости мероприятия, и в дело вмешалась полиция, быстро разогнав всех двойников Тимоти и даже задержав одного участника. Позже компания собралась в другом месте, где наконец смогла подвести итоги конкурса: победу одержал молодой человек по имени Майлз Митчелл в знаменитом костюме Вилли Вонки. Присутствовал ли на вручении приза сам Шаламе, не сообщается.