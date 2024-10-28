Свитер как у Данилы Багрова до сих пор занимает почетное место в гардеробе россиян. Не утратили актуальности и цитаты культового персонажа. Расскажем, почему главного героя фильмов «Брат» и «Брат 2» знают даже те, кто не смотрел боевик Алексея Балабанова и его продолжение.
Кто такой Данила Багров
Фильм «Брат», премьера которого состоялась весной 1997 года, через несколько лет отметит свое 30-летие. Картину пересматривают снова и снова, и каждый раз она вызывает противоречивые чувства. Зрители сопереживают, злятся, негодуют и заново по-хорошему влюбляются в этого не до конца понятного парня в грубом бежевом свитере крупной вязки.
Свой, простой, со стержнем и, самое главное, настоящий — именно так описывают Данилу Багрова поклонники дилогии Алексея Балабанова. В первом фильме мы узнаем, что персонаж пришел с войны, где, по его словам, отсиделся в штабе писарем. В начале второй части видим его в окружении друзей-сослуживцев, ветеранов Чеченской кампании, героев, которых снимают в популярной передаче.
Данила держится скромнее всех, но друзья отчего-то называют его самым крутым. Правды никто не сказал, но по тому, с каким хладнокровием Багров пользуется оружием, можно сделать вывод, что заниматься «писаниной» на службе ему приходилось меньше всего.
Данила — сын матери, у которой для вернувшегося с войны ребенка не находится доброго слова, и отца, умершего в тюрьме. Внук деда, воевавшего в Великую отечественную, и брат Виктора по кличке Татарин, с которого мать рекомендует Даниле брать пример.
Надо заметить, что Виктор Багров — очень точный символ эпохи: веселый, куражистый киллер, продавший все, что было, включая младшего брата. И вот такого непутевого, но родного, Данила прощает и защищает, как совсем недавно защищал свое отечество.
Именно тем и любим этот кинематографический диптих. Он про современного богатыря с детским простоватым лицом, который без пафоса и с некоторой ленцой спасает русскую землю от нечисти. Но, как и в сказках, у богатыря даже для лешего находится и доброе слово, и подарочек.
Биография Данилы Багрова
О жизни персонажа мы знаем немногое, скорее, догадываемся по обрывкам фраз и контексту. В целом можно выделить несколько фактов о нем.
- Данила родился в маленьком городке в неблагополучной семье. У него есть мать — измученная, раньше времени состарившаяся женщина.
- Даниле 22 года, из чего следует, что на Чеченскую войну он ушел практически со школьной скамьи. То, что парень жизни не видел, подтверждается тем, как он открывает для себя «Наутилус Помпилиус». Он впервые слышит песни, которые все знали наизусть и пели в каждом дворе.
- По рекомендации матери и от безысходности Данила, как и тысячи других молодых людей, едет из провинциальной безнадеги в большой город в надежде на лучшую жизнь. В Санкт-Петербурге ему предстоит отыскать брата, человека настолько для него значимого, что оба фильма называются именно так.
- Следуя за развитием событий, мы узнаем, что парень неплохо владеет приемами самообороны, до мелочей продумывает и реализовывает операцию по ликвидации обидчика брата, хорошо стреляет, собственноручно изготавливает оружие, умеет пользоваться взрывными устройствами и свято верит в то, что нужно поступать по справедливости.
Внешность и характер Данилы Багрова
Внешность персонажа трудно отделить от фактуры исполнителя роли Сергея Бодрова-младшего. Его не назовешь красавцем, у героя нет накаченного тела, но харизма настолько велика, что Данила запоминается сразу и навсегда. Слегка сутулый среднего роста парень с простым, по-детски наивным лицом. Разве что густые нависшие брови придают ему угрюмости, но это моментально компенсирует широкая улыбка.
Данила безэмоционален, что особенно заметно на фоне брата, который и смеется от души, и впадает в настоящую истерику со слезами, когда ему страшно. Но Багров-младший способен включаться, особенно если видит что-то новое и ему это нравится.
Отдельно стоит сказать, что у героя есть сильные убеждения, и он не готов разбираться в том, насколько они верны, но готов отстаивать их любой ценой, не отступая ни на шаг. Вероятно, это потому, что усомнись он в правде хоть на секунду, и родительская нелюбовь, и предательство брата, и горький опыт его просто уничтожат. А еще это признак молодости, когда существует только черное и белое.
Любимая музыка Данилы Багрова
Человечным Багрова делает то, что он меломан. На новый диск Данила готов потратить последние деньги, но и в музыке герой остается верен себе. Для него хорошая — это отечественный рок, поэтому в фильме звучат песни Насти Полевой, «Наутилуса», «ДДТ», «Аквариума», «Агаты Кристи» и других. А есть музыка такая, которую на войне не слушают: именно такой вердикт выносит Данила творчеству Ирины Салтыковой, что вовсе не мешает ему крутить со звездой роман.
Добавим, что звуковая дорожка второго «Брата» была не менее популярной. После выхода фильма сборники с песнями Земфиры (признана иноагентом в РФ), Чичериной, групп «Би-2», «АукцЫон», «Танцы минус» и других команд крутились на дискотеках и радиостанциях и охотно разбирались в музыкальных ларьках.
Семья Данилы Багрова
Мы уже коснулись родных персонажа, но давайте чуть пристальнее посмотрим, в каком окружении вырос борец за справедливость и почему он такой.
Родители
Мама появляется лишь в небольшом эпизоде, но этого достаточно, чтобы понять, что покойный муж, который погиб в тюрьме, и двое сыновей были для нее, скорее, тяжелым бременем, чем источником радости и любви. Вернувшийся из армии Данила не находит у матери ни тепла, ни поддержки, да и сам он, похоже, не испытывает к ней особенно ярких эмоций.
Брат Виктор
Виктор Багров намного старше, и по тому, как Данила относится к брату, мы понимаем, что именно он играл для него роль отца. При этом Виктор готов не только подставить младшего, но и намеренно и цинично его использовать. Татарин — оборотень от начала и до конца: он сын бандита, который становится убийцей, а во второй части милиционер, который снова подается в киллеры.
Подробная история Данилы Багрова
Обстоятельства, в которых оказывается герой, и решения, которые он принимает, до сих пор дают почву для дискуссий. Потому что и те, и другие — жестоки и не слишком-то благородны.
«Брат»
Демобилизовавшись, Данила возвращается в родной город, где для него нет места, но именно там он встречает главную любовь своей жизни — музыку. На съемках клипа парень ввязывается в драку, потом попадает в милицию. После ссоры с матерью Багров отправляется к брату в Санкт-Петербург.
Пока Данила ищет Татарина, он живет то на чердаке, то в склепе на кладбище, куда его приводит новый знакомый — немец Гофман. Позже герой узнает, что старший брат стал наемным убийцей, и очень быстро оказывается втянутым в криминальную историю. Точнее, Виктор обманом вынуждает его выполнить грязную и рискованную работу вместо себя.
Данила думает, что спасает Виктора от врагов, а на самом деле убивает заказанного владельца рынка. Парень уходит от погони, но оказывается раненым. На выручку ему приходит водитель трамвая Света, но Татарин сталкивает брата и с заказчиком убийства — криминальным авторитетом Круглым. Данила устраивает засаду и случайно попадает на тусовку рок-музыкантов, где встречает своего кумира Вячеслава Бутусова.
В конце фильма персонаж узнает, что Виктор его обманул и сдал бандитам, но прощает брата. Данила покидает Питер, который не принес ему счастья, и с новыми надеждами отправляется в Москву.
«Брат 2»
Отправляясь на съемку в Останкино, Данила знакомится с поп-звездой Ириной Салтыковой. У парня с певицей завязывается роман, на фоне которого как раз и разворачиваются основные события. По сюжету фильма у сослуживца Багрова есть брат-близнец, он хоккеист в США, и его обманули, уговорив подписать контракт, по которому некий бизнесмен Мэннис забирает почти все деньги. Пытаясь помочь брату, сослуживец погибает.
Данила отправляется в США, чтобы отомстить за убитого товарища и в очередной раз восстановить справедливость, и берет с собой Татарина. Надо сказать, что после провала в Питере Виктор вернулся в родной город, и сцена с матерью в продолжении «Брата» повторяется в точности до наоборот: она советует брать пример с младшего теперь уже старшему сыну. Татарин едет искать Данилу в Москву, и оттуда они летят в Америку, правда, в разные города: Данила Багров — в Нью-Йорк, а Виктор — в Чикаго.
Вместо помощи, старший брат гуляет и тратит деньги, в то время как Данила вновь попадает в приключения. Он спасает русскую проститутку Мэрилин, или Дашу, и в результате за ним гонятся и сутенерская мафия, и бандиты Мэнниса.
И все же Данила в одиночку решает вопрос, а брат, устроив дебош и стрельбу в ресторане, сдается полиции и с восторгом сообщает, что остается жить в Штатах. Младший Багров вместе с Дашей возвращаются в Россию.
Как меняются отношения Данила с братом Виктором в первой и второй части
Если в начале первой части мы видим искреннюю любовь и привязанность Данилы к брату, то в конце фильма, когда Татарин трясется от страха и умоляет о прощении, Данила сосредоточенно ищет деньги. Да и на первое убийство он соглашается ради денег тоже.
Во второй части Данила уже явно доминирует в этой паре: он зовет брата в Америку, но тот снова становится для него не помощником, а обузой. И если в картине «Брат» герой бежит в Москву, бросая Виктора в Питере, то в продолжении оставляет его уже на другом континенте.
Любовь Данилы Багрова к родине
Квинтэссенцией патриотизма в этой дилогии становится детское стихотворение «Я узнал, что у меня, есть огромная семья…». Для Данилы оно играет роль молитвы — он читает строки вслух в самые сложные моменты и словно черпает в них силу. И если его старший брат спустя несколько дней, проведенных в Штатах, решает остаться там и видит силу в деньгах, то Данила возвращается в Москву. Даже таксисту Багров заявляет, что любит родину.
Романтические отношения Данилы Багрова с девушками
Даниле — 22 года, во второй части ему примерно на два года больше. Исходя из этого, можно сказать, что его скоротечные романы — это, скорее, про спорт, чем про отношения. Женщины чувствуют в нем сильное плечо, но способен ли Данила стать опорой?
Для первой подруги Багрова Светы связь с парнем заканчивается слишком драматично. Ее насилуют бандиты, избивает муж. Данила старается ее защитить, но Света уже не хочет этой защиты: она прогоняет любовника.
Маргиналка Кэт, как мы понимаем, тоже была бы не против отношений с этим угрюмым парнем, но она для него исключительно проводник в новый мир, поэтому в их отношения верится с трудом.
Связь с Ириной Салтыковой, которая, как и большинство артистов в проекте, играет саму себя, представляет для героя исследовательский интерес, поэтому и чувств у него к ней мы не наблюдаем. Подтверждение тому, что Данила привык использовать случайных подруг в своих целях, зрители находят, когда Багров путешествует по Америке. Чтобы получить крышу, еду и интим, например, персонаж манипулирует журналисткой Лизой, которая попадает под его очарование.
За что зрители любят Данилу Багрова
Можно ли считать Данилу положительным персонажем? Здравый смысл говорит, что перед нами хладнокровный, расчетливый убийца, пусть и движимый благородными намерениями. Тем не менее у многих культовый персонаж вызывает восхищение. Постараемся разобраться, почему.
- Данила надежен и до конца верен своим принципам и обещаниям.
- Он милосерден, проявляет заботу о сирых и убогих.
- Багров считает, что счастье не в деньгах.
- Персонаж — патриот, и считает, что русские своих не бросают.
- Он крут и может постоять за себя, что в лихие 90-е было особенно ценным.
- Наконец, Данила Багров воплощает романтику беспечной молодости, когда и море по колено, и весь мир к твоим ногам.
Отрицательные черты персонажа
Герой Сергей Бодрова-младшего — такой же противоречивый, как весь фильм. Настолько, что многие даже находили в его личности психопатические черты. Особо много обсуждений было на тему того, достоин ли подобный человек быть героем своего времени.
- Данила — хладнокровный убийца.
- Он агрессивен, легко втягивается в скандалы и драки.
- Вероятно, у него, как у участника военных действий, посттравматический синдром.
- Багров манипулирует людьми: спасенные им немец и режиссер попадают в не меньшие неприятности, поскольку по факту становятся соучастниками убийств.
- Женщины рядом с Данилой также оказываются в смертельной опасности.
- Главный герой дилогии настолько упрям, что не готов идти на компромиссы.
Какой актер сыграл Данилу Багрова
Переоценить вклад Сергея Бодрова в культовый проект невозможно. Причем до кастинга Данила был намного брутальнее, поэтому именно внешность, душевная тонкость и интеллигентность актера позволили создать противоречивый образ благородного убийцы.
- Настоящее имя актера: Сергей Бодров-младший
- Возраст: на момент съемок в фильме «Брат» 26 лет
- Рост: 183 см
- Дата и место рождения: родился 27 декабря 1971 года в Москве
- Семейное положение: был женат на Светлане Михайловой, в 1998 году у пары родилась дочь Ольга, а в 2002-м — сын Александр
Стоит добавить, что Сергей Бодров-младший родился в семье кинорежиссера Сергея Бодрова. Он окончил исторический факультет МГУ, а его первым актерским опытом стали съемки в фильме отца «Кавказский пленник». После выхода драмы Сергея заметил Алексей Балабанов и пригласил сыграть в «Брате».
Бодров-младший снялся еще в порядка 10 фильмах и стал одним из ярчайших актеров, сценаристов и режиссеров своего времени. Исполнитель культовой роли Данилы Багрова погиб в 2002 году во время схода лавины в Кармадонском ущелье в Северной Осетии. Известно, что дочь актера Ольга тоже выбрала для себя творческую стезю. В 2020-м Бодрова вышла замуж за коллегу Сергея Быстрова, а спустя три года впервые стала мамой.
Цитаты Данилы Багрова, ставшие культовыми
Фразы любимого персонажа давно ушли в народ и стали частью фольклора. Вот лишь некоторые:
- Здорово, бандиты! Кто брата тронет — завалю!
- Вот скажи мне, американец, в чем сила? Разве в деньгах? Я вот думаю, что сила в правде: у кого правда, тот и сильней!
- Я за тобой. Русские своих на войне не бросают.
- Да меня в школе так учили: в Китае живут китайцы, в Германии — немцы, в Израиле — евреи, в Африке — негры!
Интересные факты о Даниле Багрове
Кажется, о фильмах «Брат» и «Брат 2» все давно известно, но у нас есть несколько историй, способных вас удивить.
- Режиссер фильмов Алексей Балабанов был родом из Свердловска (Екатеринбурга), откуда и большинство популярных рок-музыкантов. Со многими он был знаком и дружил, именно поэтому использовал их песни в своих кинолентах.
- Знаменитый свитер Багрова купили в секонд-хенде за 35 рублей. До сих пор в интернете можно найти мастер-классы по вязанию копий того самого свитера.
- Также свитер Багрова фигурирует в ряде современных проектов. Например, в нашумевшем фильме «14+» в комнате главного героя висит плакат с Багровым, а мама вяжет ему очень похожий свитер. В одной из сцен «Конька-горбунка» на Иване мы тоже видим свитер крупной вязки, причем костюм герою выбирала вдова Балабанова. Напомним, что Надежда Васильева — известный костюмер.
- Образ персонажа вдохновил художника Славу Триптиха на создание огромного портрета в Пермском доме культуры, похожий мурал есть в Санкт-Петербурге.
- В 2017 году по итогам онлайн-голосования Багрова признали современным национальным героем.
- Гонорар Ирины Салтыковой за съемки в «Брате 2» в несколько раз превысил гонорар Сергея Бодрова-младшего.
- Вячеслав Бутусов предоставил песни группы и снялся в фильме «Брат» бесплатно. Музыкант и режиссер договорились, что создадут потом клип для «Наутилуса».