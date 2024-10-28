Отдельно стоит сказать, что у героя есть сильные убеждения, и он не готов разбираться в том, насколько они верны, но готов отстаивать их любой ценой, не отступая ни на шаг. Вероятно, это потому, что усомнись он в правде хоть на секунду, и родительская нелюбовь, и предательство брата, и горький опыт его просто уничтожат. А еще это признак молодости, когда существует только черное и белое.