Мария Миронова рассказала о желании оставить карьеру актрисы

«Представляю ли я себя в возрастных ролях? Я думаю над этим. Я не боюсь быть страшной, уродливой. Я, наоборот, все это очень люблю. Но, с другой стороны, обожаемая мною Николь Кидман — я смотрю на нее и понимаю, что лучше бы не надо… Хотя она удивительная актриса. Но перешла ли она в эту возрастную категорию? Я не уверена. Мне нравится, когда женская актерская партия не окончена. Когда из нее уже не выжаты все соки», — объяснила актриса.