Мария Миронова рассказала о желании оставить карьеру актрисы

Мария Миронова стала гостьей нового выпуска интервью-шоу «Актерская студия» от VK Creative, Кино Mail и VK Видео. В беседе с ведущим Вадимом Верником она призналась, что уже на протяжении десяти лет задумывается об уходе из актерской профессии.
Звезда фильма «Холоп» отметила, что ей всегда нравились актрисы, которые вовремя останавливались, такие, как Грета Гарбо и Брижит Бардо.
«В любой ситуации возникает возраст. И это нормально, это жизнь. И возникает момент, когда тебе предлагают роли, которые ты можешь сыграть, но…» — отметила Миронова.
Она объяснила, что эта история не про какое-либо оскорбление, а про реальность. По мнению актрисы, творческий человек либо хочет развиваться, либо ему следует перестать «морочить голову» — как себе, так и профессии в целом.
Миронова отметила, что лишь единицы актрис могут играть возрастные роли. В их числе она видит Инну Чурикову, Аллу Демидову, Алису Фрейндлих и других.
«Представляю ли я себя в возрастных ролях? Я думаю над этим. Я не боюсь быть страшной, уродливой. Я, наоборот, все это очень люблю. Но, с другой стороны, обожаемая мною Николь Кидман — я смотрю на нее и понимаю, что лучше бы не надо… Хотя она удивительная актриса. Но перешла ли она в эту возрастную категорию? Я не уверена. Мне нравится, когда женская актерская партия не окончена. Когда из нее уже не выжаты все соки», — объяснила актриса.
Миронова добавила, что в своей профессии ей всегда нравилась некая полетность. По словам актрисы, она заключалась в том, что актер сияет, получает удовольствие от работы и открывает для себя что-то новое.
«А кино же… Оно фактическое. Ты не можешь в 60 лет играть девочку. Это невозможно. Это вранье», — заключила артистка.
В беседе с ведущим Вадимом Верником Мария Миронова также рассказала о том, как в семь лет едва не возненавидела актерскую профессию на съемках у Станислава Говорухина, о непростом детстве, ревности своего отца Андрея Миронова к Михаилу Боярскому, съемках с Бенедиктом Камбербэтчем, уходе из Ленкома и о том, как Олег Янковский подшутил над ней перед выходом на сцену. А также призналась, мешала ли ей принадлежность сразу к двум актерским династиям.