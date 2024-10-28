Пегова вспомнила съемки с Мадяновым в одном из его последних проектов

«Добрейшей души был человек, таланта у Мадянова безмерно. И это подтверждает, что нельзя артистам ложиться в гроб. В нашем проекте он лез в гроб. Нельзя этого делать. Конечно, я не верю в такие приметы, но жалко. Большая потеря», — рассказала актриса в беседе с Е1.