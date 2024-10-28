Пегова вспомнила съемки с Мадяновым в одном из его последних проектов

Ирина Пегова вспомнила о совместной работе с Романом Мадяновым. Актеры вместе снимались в картине «Битва пап», премьера которой состоялась 10 октября. Фильм вышел в прокат уже после смерти Мадянова и стал одним из последних в творческой биографии актера.
Пегова вспомнила, что во время съемок коллега ложился в гроб. Она уверена, что нельзя такое делать живому человеку.
«Добрейшей души был человек, таланта у Мадянова безмерно. И это подтверждает, что нельзя артистам ложиться в гроб. В нашем проекте он лез в гроб. Нельзя этого делать. Конечно, я не верю в такие приметы, но жалко. Большая потеря», — рассказала актриса в беседе с Е1.
Звезда сериала «Пищеблок» призналась, что дружила с Романом Сергеевичем. Пегова отметила, что он часто угощал ее своей фирменной настойкой «мадяновкой», однако она не употребляет спиртное, поэтому все гостинцы раздала знакомым.
«Обычно кому-то ее дарила, а сейчас жалею, что у меня не осталось ни одной “мадяновки”», — отметила Пегова.
Напомним, Роман Мадянов ушел из жизни 25 сентября 2024 года. В последние годы актер боролся с онкологическим заболеванием — у него был рак легких.