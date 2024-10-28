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Сарик Андреасян заявил, что снимает фильмы на уровне «Диснея»

Режиссер также отметил, что на свои проекты тратит очень много денег
Сарик Андреасян
Сарик Андреасян

Сарик Андреасян сейчас работает над ремейком картины «Сказка о царе Салтане». Режиссер заявил, что старается делать свою работу качественно и не жалеет на это денег. По мнению постановщика, его проекты не будут уступать Голливуду и достигнут диснеевского уровня.

«Я сейчас снимаю “Сказку о царе Салтане”. Колоссальные труды и деньги в это вкладываются просто потому, что я знаю — Голливуда нет. У меня есть мотивация сделать и дорого, и качественно, потому что могу занять нишу. Грубо говоря, стать “Диснеем”. Это будет мировое качество. Все делается с таким подходом, при котором один костюм шьется четыре месяца, а другой — шесть. Колоссальный труд! Но кто-то не будет так делать. Просто арендует в местном театре мешки с картошкой и выдаст за костюмы. Такое тоже есть. Я вижу периодически такой контент», — заявил Андреасян в шоу «Спешл».

Ранее режиссер экранизировал другое произведение Александра Сергеевича Пушкина — роман в стихах «Евгений Онегин». В начале марта этого года постановщик презентовал картину «Онегин».

Его работу многие раскритиковали, особенно из-за того, что главную роль сыграл 41-летний Виктор Добронравов. Однако сам Андреасян своим фильмом остался доволен и называет его шедевром.

Кадр из фильма «Онегин»
Уж не пародия ли он? Каким получился «Онегин» Сарика Андреасяна

«Во всех залах, где я смотрел, люди в конце аплодировали. Поэтому Добронравов, не Добронравов… Чего вообще докопались? Вон Марго Робби будет играть в “Грозовом перевале” героиню, которой 18 лет, а ей уже 40. Что же это никто не обсуждает? Это вообще не имеет значения. Вивьен Ли в 34 года играла Наташу Ростову. Когда индустрия поняла, что невозможно докопаться до “Онегина”, потому что фильм очень хороший, они сделали вброс про возраст. Это кто-то за деньги пиарил, чтобы фильм не выстрелил», — заключил режиссер.

Напомним, Сарик Андреасян — известный режиссер и продюсер. Он снял такие популярные проекты, как «Служебный роман. Наше время», «Жизнь по вызову», «Мужское слово», «Чикатило» и другие.