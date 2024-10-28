Сарик Андреасян заявил, что снимает фильмы на уровне «Диснея»

Сарик Андреасян сейчас работает над ремейком картины «Сказка о царе Салтане». Режиссер заявил, что старается делать свою работу качественно и не жалеет на это денег. По мнению постановщика, его проекты не будут уступать Голливуду и достигнут диснеевского уровня.
«Я сейчас снимаю “Сказку о царе Салтане”. Колоссальные труды и деньги в это вкладываются просто потому, что я знаю — Голливуда нет. У меня есть мотивация сделать и дорого, и качественно, потому что могу занять нишу. Грубо говоря, стать “Диснеем”. Это будет мировое качество. Все делается с таким подходом, при котором один костюм шьется четыре месяца, а другой — шесть. Колоссальный труд! Но кто-то не будет так делать. Просто арендует в местном театре мешки с картошкой и выдаст за костюмы. Такое тоже есть. Я вижу периодически такой контент», — заявил Андреасян в шоу «Спешл».
Ранее режиссер экранизировал другое произведение Александра Сергеевича Пушкина — роман в стихах «Евгений Онегин». В начале марта этого года постановщик презентовал картину «Онегин».
Его работу многие раскритиковали, особенно из-за того, что главную роль сыграл 41-летний Виктор Добронравов. Однако сам Андреасян своим фильмом остался доволен и называет его шедевром.
«Во всех залах, где я смотрел, люди в конце аплодировали. Поэтому Добронравов, не Добронравов… Чего вообще докопались? Вон Марго Робби будет играть в “Грозовом перевале” героиню, которой 18 лет, а ей уже 40. Что же это никто не обсуждает? Это вообще не имеет значения. Вивьен Ли в 34 года играла Наташу Ростову. Когда индустрия поняла, что невозможно докопаться до “Онегина”, потому что фильм очень хороший, они сделали вброс про возраст. Это кто-то за деньги пиарил, чтобы фильм не выстрелил», — заключил режиссер.
Напомним, Сарик Андреасян — известный режиссер и продюсер. Он снял такие популярные проекты, как «Служебный роман. Наше время», «Жизнь по вызову», «Мужское слово», «Чикатило» и другие.