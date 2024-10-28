Сарик Андреасян заявил, что снимает фильмы на уровне «Диснея»

«Я сейчас снимаю “Сказку о царе Салтане”. Колоссальные труды и деньги в это вкладываются просто потому, что я знаю — Голливуда нет. У меня есть мотивация сделать и дорого, и качественно, потому что могу занять нишу. Грубо говоря, стать “Диснеем”. Это будет мировое качество. Все делается с таким подходом, при котором один костюм шьется четыре месяца, а другой — шесть. Колоссальный труд! Но кто-то не будет так делать. Просто арендует в местном театре мешки с картошкой и выдаст за костюмы. Такое тоже есть. Я вижу периодически такой контент», — заявил Андреасян в шоу «Спешл».