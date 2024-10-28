Бондарчук вспомнил, как «получил в лоб» от отца за высокомерие

«Один раз я позволил себе неудачную шутку. По телевизору показывали какую-то юмористическую передачу, и два артиста выступали в таком гротескном жанре. Я позволил себе пошутить над ними. Сразу же получил в лоб от отца за высокомерное отношение к профессии и коллегам. “Мы такие же, как они. У нас разные жанры. Они могут выходить с чечетками и шутейками, юморесками и клоунадами. А ты сидишь и ерничаешь над их работой? У них тоже дети, семьи, тоже желание прославиться”. В общем, я получил», — рассказал Бондарчук в интервью изданию «Правила жизни».