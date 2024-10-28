Бондарчук вспомнил, как «получил в лоб» от отца за высокомерие

Федор Бондарчук вспомнил о том, как его воспитывал отец, советский режиссер и актер Сергей Бондарчук. По словам создателя картины «9 рота», отец учил его уважать коллег и не относиться к ним высокомерно.
«Один раз я позволил себе неудачную шутку. По телевизору показывали какую-то юмористическую передачу, и два артиста выступали в таком гротескном жанре. Я позволил себе пошутить над ними. Сразу же получил в лоб от отца за высокомерное отношение к профессии и коллегам. “Мы такие же, как они. У нас разные жанры. Они могут выходить с чечетками и шутейками, юморесками и клоунадами. А ты сидишь и ерничаешь над их работой? У них тоже дети, семьи, тоже желание прославиться”. В общем, я получил», — рассказал Бондарчук в интервью изданию «Правила жизни».
Он отметил, что Сергей Федорович всегда почтительно относился ко всем людям, и к своим коллегам в частности. Бондарчук взял пример с родителя и с ранних лет старался следить за своей репутацией.
Напомним, Федор Бондарчук родился в семье режиссера и актера Сергея Бондарчука и актрисы Ирины Скобцевой. У него также была старшая сестра, актриса Алена Бондарчук, которая ушла из жизни в ноябре 2009 года после продолжительной болезни.
У Федора Сергеевича также есть старшая сестра, актриса и режиссер Наталья Бондарчук, которая родилась в первом браке его отца с актрисой Инной Макаровой.