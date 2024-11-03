«Примитивное обучение»: Никита Павленко высказался об актерском образовании

По признанию Павленко, он понял, что, покинув Школу-студию МХАТ, ничего не потерял: «Я теперь понял, что ничего абсолютно во всем этом не проиграл. Учитывая нынешнее образование… Это, извините, мое личное жесткое мнение. К сожалению, забывается этика профессии, туалет артиста, и артист уже много занимается другим. Не как старая школа, которой я хотел бы придерживаться».