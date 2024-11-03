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«Примитивное обучение»: Никита Павленко высказался об актерском образовании

Актер признался, что опыт работы с заслуженными артистами для него важнее зачетов и оценок
Анна Гоголь
Редактор Кино Mail, кинообозреватель
Никита Павленко
Никита Павленко

Никита Павленко, известный по сериалам «Закон каменных джунглей» и «Мир! Дружба! Жвачка!», исполнил главную роль в криминальном драмеди «Фарма». В интервью Кино Mail актер рассказал о работе с Марком Эйдельштейном, о сходстве «Фармы» с хитом «Во все тяжкие», большой любви к музыке, а также о своем отношении к современному актерскому образованию.

В 2009 году Никита Павленко поступил в Школу-студию МХАТ на курс Константина Райкина, но через год был отчислен (ранее стены вуза таким же образом покинули Павел Прилучный, Кристина Асмус, Иван Макаревич и Настасья Самбурская, — прим.).

По признанию Павленко, он понял, что, покинув Школу-студию МХАТ, ничего не потерял: «Я теперь понял, что ничего абсолютно во всем этом не проиграл. Учитывая нынешнее образование… Это, извините, мое личное жесткое мнение. К сожалению, забывается этика профессии, туалет артиста, и артист уже много занимается другим. Не как старая школа, которой я хотел бы придерживаться».

На его взгляд, современное актерское образование уже не то, что прежде, а выпускники театральных вузов мечтают только о том, чтобы стать популярными, а не о том, чтобы получать удовольствие от профессии.

Никита Павленко и Марк Эйдельштейн на съемках сериала «Фарма»
Никита Павленко и Марк Эйдельштейн на съемках сериала «Фарма»

По словам Павленко, комментарии и реакции его партнеров по съемочной площадке, среди которых были, например, Мария Аронова и Ирина Розанова, ему гораздо ценнее, чем «какое-то примитивное обучение», которое потеряло для него важность. 

«Мне повезло работать с народными артистами, у которых я могу большему научиться. И для меня важнее не зачет или оценка “отлично”, а верный глаз партнера, нужная реакция на мои действия, общий кайф от процесса, который мы получаем, как вдохновляем друг друга», — заключил 32-летний актер.