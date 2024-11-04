«Потрясающий»: Никита Павленко рассказал о Марке Эйдельштейне

Звезда сериалов «Праздники» и «Мир! Дружба! Жвачка!» Никита Павленко исполнил главную роль в криминальном драмеди «Фарма». Актер сыграл молодого человека по имени Михаил: он решает самостоятельно изготовить для своего тяжелобольного брата Антона (Марк Эйдельштейн) жизненно необходимое лекарство, в бесплатной выдаче которого отказывает жестокая чиновница Евгения Андреевна (Светлана Степанковская).
В интервью Кино Mail Павленко признался, что ему было очень интересно работать с Эйдельштейном, потому что это «не заштампованный и абсолютно свободный кинематографист, творческий человек».
«Он не просто актер. Он, мне кажется, может все», — считает Павленко. «Марк потрясающий!» — заключил он.
Также актер признался, что вдохновлялся знаменитыми кудрями Эйдельштейна, из-за которых его прозвали «русским Тимоти Шаламе». По мнению Павленко, в волосах артиста спрятана сила, как у ветхозаветного героя Самсона.
Напомним, 22-летний Марк Эйдельштейн получил мировую известность благодаря главной роли в картине Шона Бэйкера «Анора», завоевавшей Гран-при Каннского кинофестиваля.
Читайте полное интервью с Никитой Павленко.