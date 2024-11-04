Таллахасси
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Новый сезон 2024
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

«Потрясающий»: Никита Павленко рассказал о Марке Эйдельштейне

Звезда сериала «Фарма» поделился впечатлениями от совместной работы с 22-летним коллегой
Анна Гоголь
Редактор Кино Mail, кинообозреватель
Никита Павленко и Марк Эйдельштейн на съемках сериала «Фарма». Фото: соцсети Никиты Павленко
Никита Павленко и Марк Эйдельштейн на съемках сериала «Фарма». Фото: соцсети Никиты Павленко

Звезда сериалов «Праздники» и «Мир! Дружба! Жвачка!» Никита Павленко исполнил главную роль в криминальном драмеди «Фарма». Актер сыграл молодого человека по имени Михаил: он решает самостоятельно изготовить для своего тяжелобольного брата Антона (Марк Эйдельштейн) жизненно необходимое лекарство, в бесплатной выдаче которого отказывает жестокая чиновница Евгения Андреевна (Светлана Степанковская).

В интервью Кино Mail Павленко признался, что ему было очень интересно работать с Эйдельштейном, потому что это «не заштампованный и абсолютно свободный кинематографист, творческий человек».

«Он не просто актер. Он, мне кажется, может все», — считает Павленко. «Марк потрясающий!» — заключил он.

Также актер признался, что вдохновлялся знаменитыми кудрями Эйдельштейна, из-за которых его прозвали «русским Тимоти Шаламе». По мнению Павленко, в волосах артиста спрятана сила, как у ветхозаветного героя Самсона. 

Напомним, 22-летний Марк Эйдельштейн получил мировую известность благодаря главной роли в картине Шона Бэйкера «Анора», завоевавшей Гран-при Каннского кинофестиваля.