Звезда «Слова пацана» удивил фанатов фото с голым торсом

Звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Леон Кемстач удивил поклонников фото с голым торсом. Комментарии опубликованы в соцсети.
16-летний Леон Кемстач был запечатлен в расстегнутой толстовке, черной джинсовой куртке и трениках. При этом актер не стал надевать футболку, он продемонстрировал рельефную фигуру.
Фанаты принялись обсуждать внешность Леона.
«Ему точно 16?», «Скоро будет сниматься в рекламе Calvin Klein», «Леон, ну пресс просто огонь», «Хороший пресс, молодец, что занимаешься спортом», — писали интернет-пользователи в комментариях.
Леон Кемстач сыграл в сериале главного героя Андрея Пальто. За свою роль он получил премию телеканала FashionTV «Fashion New Year Awards 2023» в номинации «Актерский прорыв года».
Премьера первой серии «Слова пацана» состоялась 8 ноября 2023 года в онлайн-кинотеатрах, а заключительный эпизод вышел 21 декабря. Сценарист проекта Андрей Золотарев отмечал, что понимал вероятный успех картины, однако не ожидал, что масштабы будут настолько большими.
Ранее стало известно, что звезда сериала «Слово пацана» купил квартиру в Москве.