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Брэд Питт посетил Гран-при «Формулы-1» в гоночном комбинезоне

Гонки проходили на автодроме «Херманос Родригес» в Мехико
Брэд Питт
Брэд ПиттИсточник: Legion-Media.ru

60-летний Брэд Питт появился на Гран-при «Формулы-1». На автодроме «Херманос Родригес» в Мехико голливудского актера заметили в гоночном комбинезоне. Как объяснили в Just Jared, актер приехал на стадион ради съемок нескольких сцен для предстоящего фильма о гонках «Формула-1».

Персонаж Питта — бывший гонщик Сонни Хейс. Он возвращается к соревнованиям и становится наставником новичка в мире «Формулы-1» — Джошуа Пирса в APXGP, вымышленной команде, которая находится на 11-й строчке в гоночной сетке. Ранее в сети уже появлялись кадры со съемок проекта, на них Питт тоже был запечатлен в костюме профессионального гонщика.

Мировая премьера ленты запланирована на 25 июля 2025 года. Режиссер — Джозеф КосинскиТоп Ган: Мэверик», «Дело храбрых», «Обливион»). Сценарист — номинант на премию «Оскар» Эрен Крюгер, тоже работавший над «Мэвериком». В создании картины участвовал семикратный чемпион мира «Формулы-1» Льюис Хэмилтон.

В сентябре состоялась лос-анджелесская премьера еще одного фильма с участием Брэда Питта — триллера «Одинокие волки». На красной дорожке Питт позировал вместе с коллегой по проекту — Джорджем Клуни. Голливудские звезды выбрали костюмы в контрастной цветовой гамме. Питт был в светлом костюме бежевого оттенка, а Клуни пришел полностью в черном. Их герои в картине — преступники-«фиксеры», которые привыкли работать поодиночке, но в одном из заданий им все же приходится объединить усилия.

Фильм был представлен в рамках Венецианского кинофестиваля. Организаторы попытались сделать все возможное, чтобы Питт не пересекся на смотре с бывшей женой. Анджелина Джоли приезжала в Венецию, чтобы представить байопик об оперной диве Марии Каллас «Мария».

Ранее была названа причина, по которой Брэд Питт решил отложить свадьбу с возлюбленной.