Брэд Питт посетил Гран-при «Формулы-1» в гоночном комбинезоне

Персонаж Питта — бывший гонщик Сонни Хейс. Он возвращается к соревнованиям и становится наставником новичка в мире «Формулы-1» — Джошуа Пирса в APXGP, вымышленной команде, которая находится на 11-й строчке в гоночной сетке. Ранее в сети уже появлялись кадры со съемок проекта, на них Питт тоже был запечатлен в костюме профессионального гонщика.
Мировая премьера ленты запланирована на 25 июля 2025 года. Режиссер — Джозеф Косински («Топ Ган: Мэверик», «Дело храбрых», «Обливион»). Сценарист — номинант на премию «Оскар» Эрен Крюгер, тоже работавший над «Мэвериком». В создании картины участвовал семикратный чемпион мира «Формулы-1» Льюис Хэмилтон.
В сентябре состоялась лос-анджелесская премьера еще одного фильма с участием Брэда Питта — триллера «Одинокие волки». На красной дорожке Питт позировал вместе с коллегой по проекту — Джорджем Клуни. Голливудские звезды выбрали костюмы в контрастной цветовой гамме. Питт был в светлом костюме бежевого оттенка, а Клуни пришел полностью в черном. Их герои в картине — преступники-«фиксеры», которые привыкли работать поодиночке, но в одном из заданий им все же приходится объединить усилия.
Фильм был представлен в рамках Венецианского кинофестиваля. Организаторы попытались сделать все возможное, чтобы Питт не пересекся на смотре с бывшей женой. Анджелина Джоли приезжала в Венецию, чтобы представить байопик об оперной диве Марии Каллас «Мария».
Ранее была названа причина, по которой Брэд Питт решил отложить свадьбу с возлюбленной.