Брэд Питт посетил Гран-при «Формулы-1» в гоночном комбинезоне

В сентябре состоялась лос-анджелесская премьера еще одного фильма с участием Брэда Питта — триллера «Одинокие волки». На красной дорожке Питт позировал вместе с коллегой по проекту — Джорджем Клуни. Голливудские звезды выбрали костюмы в контрастной цветовой гамме. Питт был в светлом костюме бежевого оттенка, а Клуни пришел полностью в черном. Их герои в картине — преступники-«фиксеры», которые привыкли работать поодиночке, но в одном из заданий им все же приходится объединить усилия.