В личной жизни Чубченко нет места бурным романам. Он много лет счастлив в браке с Юлией Зыковой, с которой растит двух дочерей. Но избежать потрясений паре не удалось. Много лет назад Юлия со старшей дочерью едва не погибли в аварии — их сбил автомобиль. Сила удара была настолько велика, что их отбросило на 10 метров. В недавнем интервью Чубченко признался, что не мог принять реальность происходящего, но его семья выжила, и это главное. Правда, жена артиста чуть не потеряла зрение, но врачам удалось восстановить его.