Показ сериала начался в 2012 году, и за это время сюжет не утратил своего накала. Шеф для своих и главный враг для бандитов продолжает искать ответы на волнующие его вопросы. Рассказываем, как сложились судьбы главных героев и какие повороты их ждут в новом сезоне.
Основная информация о сериале
- Год выхода: 2012
- Количество сезонов: 7
- Количество серий: 178
- Длительность серии: 52 минуты
- Режиссер: Олег Ларин, Анатолий Артамонов, Арменак Назикян, Михаил Вассербаум, Александр Черняев
- В главных ролях: Андрей Чубченко, Кирилл Полухин, Эльдар Лебедев, Анна Миклош, Владимир Литвинов, Денис Синявский, Дмитрий Сутырин, Евгения Игумнова, Игорь Ботвин, Александр Солоненко и другие
Когда выйдет 7-й сезон сериала «Шеф»: даты выхода новый серий
Последние 30 эпизодов выходили на НТВ с 29 января по 15 февраля 2024 года. Съемки седьмого сезона стартовали 5 апреля 2024-го. Его премьера ожидается в 2025 году.
- 1-я и 2-я серии: 27 января 2025;
- 3-я и 4-я серии: 28 января 2025;
- 5-я и 6-я серии: 29 января 2025;
- 7-я и 8-я серии: 30 января 2025;
- 9-я и 10-я серии: 31 января 2025;
- 11-я и 12-я серии: 3 февраля 2025;
- 13-я и 14-я серии: 4 февраля 2025;
- 15-я и 16-я серии: 5 февраля 2025;
- 17-я и 18-я серии: 6 февраля 2025;
- 19-я и 20-я серии: 7 февраля 2025.
Что ждать от 7-го сезона «Шефа»
В новых эпизодах битва криминальных авторитетов примет новый масштаб, а Шеф продолжит выяснять, кто погубил членов его семьи. В продолжении истории Андрею Чубченко придется много бегать, прыгать и стрелять: шефа ждут драки, взрывы и погони. Как признался актер, все трюки, он выполняет сам. Правда, там, где герою предстоят опасные маневры, подключат каскадеров.
Чем закончился последний 6-й сезон сериала «Шеф»
Возвращение Виктора Расторгуева в Санкт-Петербург вызывает в криминальном мире переполох. С одной стороны, во главе структуры стоит Кочевник (Денис Синявский), с другой — городских авторитетов теснит некий Граф. В это же время в Питер из-за границы прилетает Тихомиров, и бандиты обсуждают его кандидатуру на место «смотрящего».
Шеф с новым рвением начинает борьбу с преступностью, параллельно сводя и личные счеты. Несколько лет назад жена и дочь Расторгуева погибли под колесами авто, а водитель, вероятно, сбежал из-под стражи, а не погиб в пожаре, как Шефу докладывали ранее. Когда между авторитетами начинается война, Кочевник предлагает Расторгуеву помощь в освобождении из СИЗО его подруги Оксаны (Анна Миклош), но в обмен ему нужен Тихомиров: главарь хочет сам устранить конкурента.
Шеф уже давно изменил свое отношение к Максиму, у них даже образовалась некоторое подобие дружеской связи, поэтому генерал не хочет ему вреда. Тем не менее он соглашается на сделку и забирает освободившуюся Оксану, а Тихомирова предупреждает о готовящемся покушении. В заключительной серии предполагаемый убийца жены и дочери Расторгуева Торшин (Олег Коваленко) сообщает Шефу, что его не было в той машине, но в момент откровения в него стреляют.
Таким образом, 6-й сезон сериала, получивший название «Шеф. Мужская работа», оставил много вопросов, и один из них — кто же виновен в смерти семьи главного героя.
Что было в предыдущих пяти сезонах «Шефа»
Полковник московской полиции Виктор Расторгуев оказывается в центре скандала, из-за которого с семьей переезжает в город на Неве. Персонажа Андрея Чубченко назначают руководителем РУВД, и он принимает новые вызовы. Одна из задач, с которой нужно справиться Расторгуеву, — вернуть за решетку криминального авторитета Максима Тихомирова (Кирилл Полухин). Противостояние шефа полиции и местного мафиози становится основой сюжета 1-го сезона сериала «Шеф».
Во 2-м сезоне в поисках справедливости Расторгуев соглашается на рискованную операцию и сам оказывается в тюрьме по обвинению в превышении полномочий.
В 3-м сезоне герой Чубченко переезжает в глубинку, меняет имя и устраивается на работу в автосервис, но призвание берет свое: бывший полковник вступает в борьбу с местной группировкой.
В 4-м сезоне сериала «Шеф» Виктор Сергеевич возвращается на службу в полицию и снова противостоит Тихомирову. Не дремлют и другие его враги, среди них — «оборотень в погонах» генерал Константин Лыков (Игорь Павлов), у которого на Расторгуева компромат.
В 5-м сезоне Расторгуев уходит на пенсию, но чувство долга снова приводит его в эпицентр событий. Он отправляется в Выборг, откуда тянутся следы таинственного киллера. Герой понимает, что в органах все еще полно предателей, поэтому доверяет только проверенным товарищам, и в их числе — подполковник Михаил Каплевич (Эльдар Лебедев).
Герои и актеры сериала «Шеф»
В 6-м сезоне сериала зрители узнали, что под маской Графа скрывался персонаж Владимира Литвинова Александр Митрофанов, главный антагонист. К своим ролям вернулись Кирилл Полухин, Эльдар Лебедев, Денис Синявский и, конечно же, Андрей Чубченко. Кто есть кто в популярном детективе, расскажем далее.
Виктор Расторгуев (Шеф) — Андрей Чубченко
Шеф полиции — ярый борец с преступностью. Он защищает слабых и ценит дружбу, но его деятельность часто идет вразрез с планами преступников. Жертвой серьезных противостояний, к сожалению, становятся близкие Расторгуева.
В личной жизни Чубченко нет места бурным романам. Он много лет счастлив в браке с Юлией Зыковой, с которой растит двух дочерей. Но избежать потрясений паре не удалось. Много лет назад Юлия со старшей дочерью едва не погибли в аварии — их сбил автомобиль. Сила удара была настолько велика, что их отбросило на 10 метров. В недавнем интервью Чубченко признался, что не мог принять реальность происходящего, но его семья выжила, и это главное. Правда, жена артиста чуть не потеряла зрение, но врачам удалось восстановить его.
Максим Тихомиров — Кирилл Полухин
Вышедший из тюрьмы Тихомиров с неукротимой решимостью бросается в бой за восстановление утраченных владений. Он не просто стремится вернуть свое, но и установить новые правила игры. С другой стороны, Тихомиров предстает перед нами как любящий отец, надежный друг, человек, для которого честь — не пустое слово. Несмотря на то, что они с Расторгуевым находятся по разные стороны баррикад, у них, как оказалось, много общего.
Полухин знаком с образами полицейских и бандитов, а в его фильмографии соответствующие проекты: «Жизнь и приключения Мишки Япончика», «Литейный», «Бешенство» и другие. В 2023 году актер засветился в сериале «Король и Шут», где сыграл Лесника, а осенью 2024-го сыграл в другом музыкальном хите — «Комбинация». Кирилл женат на коллеге Светлане Строговой, пара воспитывает сына Иннокентия.
Николай Романов (Кочевник) — Денис Синявский
Еще один криминальный авторитет, который появляется только в 5-м сезоне сериала. У Кочевника свои принципы, и он безжалостен к тому, кто перечит ему. В шестой части детектива питерские бандиты даже предлагают назначить «смотрящим» Тихомирова, потому что Макс ладит с Расторгуевым.
В послужном списке Дениса Синявского — детективные сериалы «Ментовские войны», «Литейный», «Дельфин», где он в привычном амплуа. В грядущей драме «Любовь Советского Союза» артист появится в образе секретаря горкома ВЛКСМ.
Добавим, что личную жизнь Синявский предпочитает не афишировать. Известно, что он женат и имеет двоих детей.
Александр Митрофанов (Граф) — Владимир Литвинов
Хитрый преступник, который продумывает свои шаги и умеет противостоять сильному сопернику. Он жаждет власти, но для этого ему нужно подружиться с Шефом и устранить других конкурентов.
Исполнителю роли Митрофанова Владимиру Литвинову посчастливилось сыграть разноплановых персонажей, а в списке его проектов — «ГДР», «Андреевский флаг», «Первый отдел» и другие. Артист несколько раз участвовал в шоу «Танцы со звездами» и зрителям запомнился номерами, исполненными в паре с чемпионкой мира по спортивным бальным танцам Еленой Успенской.
В одном интервью Литвинов признался, что у него тяжелый характер, поэтому счастье он обрел только в третьем браке, причем жена Елена младше его на 19 лет. У актера трое детей, а его сын в 2024 году попал в скандал, связанный с мошенническими схемами. Папа фигуранта не комментировал произошедшее.
Михаил Каплевич — Эльдар Лебедев
Сотрудник полиции и один из главных помощников Шефа. Он уходит из органов после того, как Расторгуев оказывается в тюрьме, но с возвращением начальника восстанавливается на службе.
В фильмографии Эльдара более 40 работ, и поклонники называют его вторым Джозефом Гордон-Левиттом. Лебедев женат на дочери пародиста Павла Кабанова Валерии. У супругов есть дочь Саша. Актер поддерживает связь с сыном Даниэлем от первого брака.