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61-летняя Деми Мур показала фигуру в жилете с глубоким декольте

Актриса посетила кинофестиваль в Джорджии

Голливудская актриса Деми Мур продемонстрировала фигуру в жилете с глубоким декольте. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

61-летняя Деми Мур посетила кинофестиваль SCAD Savannah 27 октября в Джорджии. Актриса позировала на светском мероприятии в черном наряде, который состоял из жилета с глубоким декольте, черного платья с вырезом и туфель на каблуках. Знаменитость также надела золотые массивные серьги. Визажисты сделали артистке макияж в естественном стиле, а стилисты уложили волосы. На красной дорожке актриса стояла с коллегой Маргарет Куолли.

У Деми Мур есть трое детей от Брюса Уиллиса — дочери Румер, Скаут и Таллула. Актеры расстались в 2000 году, однако семья по-прежнему проводит много времени вместе — Мур помогает новой супруге Брюса Уиллиса ухаживать за борющимся с лобно-височной деменцией мужем.

Ранее 61-летняя Деми Мур вышла в свет в платье с глубоким декольте. Актриса пришла на гала-вечер в облегающем платье.