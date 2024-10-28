61-летняя Деми Мур показала фигуру в жилете с глубоким декольте

61-летняя Деми Мур посетила кинофестиваль SCAD Savannah 27 октября в Джорджии. Актриса позировала на светском мероприятии в черном наряде, который состоял из жилета с глубоким декольте, черного платья с вырезом и туфель на каблуках. Знаменитость также надела золотые массивные серьги. Визажисты сделали артистке макияж в естественном стиле, а стилисты уложили волосы. На красной дорожке актриса стояла с коллегой Маргарет Куолли.