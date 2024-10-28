Жена Эрнста выложила фото в блестящем крошечном бикини

Актриса Софья Эрнст продемонстрировала фигуру в блестящем купальнике во время отдыха в Турции. Артистка опубликовала фото в соцсети.
36-летняя Софья Эрнст позировала в сияющем лавандовом крошечном бикини. Актриса дополнила пляжный образ очками с розовыми линзами. Жена Константина Эрнста сделала небрежную укладку и отказалась от макияжа. Артистка отметила, что у нее был «долгожданный короткий отпуск», который получился насыщенным и вдохновляющим.
Софья Заика (в девичестве. — Ред.) официально стала супругой продюсера, который на 27 лет старше нее, в 2017 году. Они поженились, не афишируя это событие. Влюбленные предпочитают скрывать подробности личной жизни и не рассказывают о своем браке в интервью.
В сентябре артистка выложила кадры в необычном образе. Софья позировала в темно-зеленом макси-платье, украшенном блестками, с объемной юбкой и рукавами средней длины. Эрнст добавила к наряду серьги, колье, нить жемчуга, браслет и кольца. Звезда также надела парик с седыми волосами и сделала естественный макияж.
Ранее Софья Эрнст восхитила поклонников модным образом.