Принцесса Диана — одна из самых ярких и интересных фигур XX века, чья насыщенная жизнь и трагическая судьба до сих пор становятся предметом многих споров и дискуссий. Образ королевы людских сердец стал символом трагической судьбы и олицетворением борьбы с отжившими традициями, что нашло отражение и в кино. Решили остановиться на десятке самых удачных воплощений.
1. Кэролин Блисс
Впервые история леди Ди была экранизирована в 1982 году спустя год после свадьбы принцессы. Фильм «Чарльз и Диана: Королевская история любви» вышел на канале ABC и был посвящен истории взаимоотношений Дианы Спенсер и принца Чарльза, а также их торжественному бракосочетанию в Соборе Святого Павла в Лондоне. Картина была тепло принята публикой и высоко оценена самой Дианой. Кэролин Блисс, хоть и не слишком походила на свою героиню внешне, смогла передать все тонкости душевного состояния принцессы накануне свадьбы.
2. Кэтрин Оксенберг
В том же году на канале CBS вышел еще один телефильм, в основу которого легла похожая история. Главную роль в картине «Королевский роман Чарльза и Дианы» сыграла Кэтрин Оксенберг, дочь югославской принцессы Елизаветы. Причем для Оксенберг образ избранницы будущего короля стал дебютом в кино.
Ленту неизбежно сравнивали с ее предшественницей, и хоть по рейтингам она выигрывала, некоторые критики сочли повествование чересчур приторным и сказочным. Десять лет спустя Кэтрин Оксенберг вернулась к роли принцессы Уэльской в фильме «Чарльз и Диана: недолго и несчастливо».
3. Никола Формби
В 1992 году, когда популярность Дианы Спенсер в обществе стремительно росла, британское телевидение выпустило фильм «Женщины Виндзора». Роль королевы сердец исполнила дебютантка Никола Формби. В центре сюжета картины — история Дианы Спенсер и Сары Фергюсон. Обе аристократки были женами членов королевской семьи, и из-за этого им приходилось испытывать огромное давление. Лента не получила высоких оценок, а образы раскритиковали за плоскость и непроработанность.
4. Серена Скотт Томас
Фильм «Диана: Ее подлинная история» был снят по мотивам одноименной книги Эндрю Мортона, одного из самых популярных биографических произведений о принцессе Диане. Серена Скотт Томас сумела передать не только внешнюю красоту Дианы, но и ее внутреннюю силу и уязвимость.
Картина вышла в 1993 году, после того, как принцесса рассталась с мужем, и раскрыла ранее неизвестные, мрачные стороны их совместной жизни. Актрисе удалось создать образ, во многом близкий к реальному. В 2011-м Серена вновь сыграла члена королевской семьи, и на этот раз ей досталась роль матери Кейт Миддлтон в фильме «Уильям и Кейт».
5. Джули Кокс
Экранизация скандального бестселлера Анны Пастернак «Любовь принцессы» вышла на экраны в 1996 году и вызвала у представителей Букингемского дворца массу негодования. Лента повествует о предположительном тайном романе английской леди с Джеймсом Хьюиттом — ее учителем по верховой езде и офицером британской армии. Роль Дианы в картине «Влюбленная принцесса» досталась английской актрисе Джули Кокс.
Фильм был освистан критиками и вызвал резкую реакцию в обществе. Создателям указали и на явный мискаст: Кокс была гораздо ниже принцессы, да еще и брюнеткой. Игру актрисы посчитали недостаточно убедительной и поверхностной. Сама она потом призналась, что действительно не читала первоисточник, а съемки в сжатые сроки не позволяли углубиться в процессы.
6. Женевьев О’Райли
Спустя 10 лет после гибели леди Ди свет увидела документальная картина «Диана: Последние дни принцессы». В нее вошли как интервью с членами королевской семьи и близкими Дианы, так и сцены с живыми актерами, описывающие последние дни принцессы перед катастрофой. Зрители высоко оценили образ ирландской актрисы Женевьев О’Райли, которая поразила их не только внешним сходством, но и талантом исполнения. Многие до сих пор считают О’Рейли самым живым и убедительным экранным воплощением Дианы Спенсер.
7. Наоми Уоттс
Один из самых известных байопиков о принцессе Уэльской с участием голливудской звезды Наоми Уоттс вышел на экраны в 2013 году. «Диана: История любви» — экранизация книги Кейт Снелл «Диана, ее последняя любовь», описывающая последние два года в жизни принцессы Уэльской. В этот период Диана посвящает себя благотворительной деятельности и неожиданно находит свою любовь. Как и первоисточник, фильм основан на романтических отношениях экс-избранницы Чарльза (ныне короля Карла III) с пакистанским кардиохирургом Хаснатом Ханом.
Мелодрама получила неоднозначные отзывы и была признана провальной. Но Уоттс признавалась, что сыграть персону такого масштаба для нее было настоящим вызовом.
8. Эмма Коррин
Нашумевший сериал Netflix «Корона» о правлении Елизаветы II стал одним из самых популярных и высокобюджетных телепроектов в мире. Шоу охватывает несколько последних десятилетий правления Виндзорской династии. В четвертом сезоне одним из главных действующих лиц становится леди Диана. В сериале ее роль исполнила британка Эмма Коррин.
Для Коррин этот образ стал прорывным, а в 2021 году актриса получила премию «Золотой глобус» и была номинирована на «Эмми». Несмотря на отсутствие актерского образования, она очень точно передала все характерные черты своей героини: от мимики и жестов до тона и акцента.
9. Кристен Стюарт
Фильм «Спенсер» режиссера Пабло Ларраина («Джеки»), снятый по сценарию Стивена Найта («Острые козырьки») подарил зрителям неожиданную, но очень занимательную роль Кристен Стюарт в образе королевской особы. Действие картины охватывает всего три дня, но для Дианы они сыграли особую роль. Ведь события происходят в 1991 году, в тот момент, когда принцесса хочет покончить со своим несчастным браком, но все еще не может на это решиться.
По словам Кристен Стюарт, сложнее всего при подготовке к роли было воссоздать произношение Дианы, которое слишком хорошо знакомо многим. В этом образе актриса определенно нашла своих новых поклонников, хотя высоких оценок драма не получила.
10. Элизабет Дебики
В пятом сезоне «Короны» Эмму Коррин по традиции сменяет новая, более зрелая актриса. Ею стала Элизабет Дебики, австралийская звезда, известная по фильмам «Великий Гэтсби» и «Стражи Галактики. Часть 2». Элизабет снялась в двух финальных частях сериала, поэтому ее можно назвать самым последним воплощением английской аристократки.
Дебики заслужила немало хвалебных отзывов, многие были поражены невероятным сходством с прототипом. Любопытно, что, когда кадры со съемок «Короны» попали в Сеть, некоторые пользователи не смогли отличить экранную леди Ди от той, что на реальных фото. Особенно поклонники оценили воссозданный образ Спенсер в небесно-голубом купальнике.