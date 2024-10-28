Впервые история леди Ди была экранизирована в 1982 году спустя год после свадьбы принцессы. Фильм «Чарльз и Диана: Королевская история любви» вышел на канале ABC и был посвящен истории взаимоотношений Дианы Спенсер и принца Чарльза, а также их торжественному бракосочетанию в Соборе Святого Павла в Лондоне. Картина была тепло принята публикой и высоко оценена самой Дианой. Кэролин Блисс, хоть и не слишком походила на свою героиню внешне, смогла передать все тонкости душевного состояния принцессы накануне свадьбы.