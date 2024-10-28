Максим Матвеев вышел в свет в свитере с сердцами и «мокрой» укладкой

42-летний Максим Матвеев посетил концептуальный показ сериала «Преступление и наказание», который прошел 26 октября в Санкт-Петербурге. На мероприятии актер позировал в белом свитере с сердцами, который дополнил черной кожаной курткой, широкими брюками и ботинками. Артист также надел очки с цветными линзами и серьги. Он позировал перед фотографами с «мокрой» укладкой.