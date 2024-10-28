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Максим Матвеев вышел в свет в свитере с сердцами и «мокрой» укладкой

Актер посетил премьеру сериала «Преступление и наказание»

Актер Максим Матвеев вышел в свет в свитере с сердцами и «мокрой» укладкой. Фото предоставила пресс-служба Кинопоиска.

Максим Матвеев
Максим Матвеев

42-летний Максим Матвеев посетил концептуальный показ сериала «Преступление и наказание», который прошел 26 октября в Санкт-Петербурге. На мероприятии актер позировал в белом свитере с сердцами, который дополнил черной кожаной курткой, широкими брюками и ботинками. Артист также надел очки с цветными линзами и серьги. Он позировал перед фотографами с «мокрой» укладкой.

Среди гостей показа также были Тихон Жизневский, Анна Седокова, Владимир Мишуков и другие знаменитости.

Сериал «Преступление и наказание» разовьет классический сюжет Достоевского в реалиях XXI века. Студент Родион Раскольников расправляется со старухой-микрокредиторшей, а на его след выходит страж порядка Порфирий Петрович, который хочет добиться от него чистосердечного признания. В проекте сыграли Иван Янковский, Тихон Жизневский, Любовь Аксенова, Владимир Мишуков, Алена МихайловаЮлия СнигирьНикита Тарасов и другие.

Премьера сериала состоится 29 октября. 