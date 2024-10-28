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Netflix удалил палестинские фильмы из своей библиотеки

В компании объяснили данный шаг закончившимися правами на показ картин
Netflix
NetflixИсточник: Legion-Media.ru

Стриминговый сервис Netflix удалил большую часть палестинских фильмов из своей библиотеки. Об этом сообщает Deadline.

В публикации отмечается, что фильмы были удалены 13 октября, но об этом стало известно, когда на произошедшее обратила внимание правозащитная организация Freedom Forward. Ее представители опубликовали открытое письмо к Netflix с требованием немедленно вернуть доступ к фильмам.

В компании заявили, что права на показ удаленных картин истекли. Их приобрели в 2021 году сроком на три года.

В сентябре власти Индии начали расследование против Netflix из-за подозрений в нарушении визового режима, уклонении от уплаты налогов, расовой дискриминации и других нарушений.

Кроме того, в сентябре индийский режиссер подал в суд на Netflix из-за плагиата в «Игре в кальмара». По его словам, компания украла сюжет сериала из его фильма 2009 года под названием Luck. В иске отмечается, что стриминг позаимствовал основной сюжет, персонажей, тематику, атмосферу, место действия и последовательность событий.