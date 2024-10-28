Netflix удалил палестинские фильмы из своей библиотеки

Кроме того, в сентябре индийский режиссер подал в суд на Netflix из-за плагиата в «Игре в кальмара». По его словам, компания украла сюжет сериала из его фильма 2009 года под названием Luck. В иске отмечается, что стриминг позаимствовал основной сюжет, персонажей, тематику, атмосферу, место действия и последовательность событий.